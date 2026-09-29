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Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, FURIOSO por las «mentiras» sobre Erling Haaland y la polémica por la rueda de prensa del Manchester City tras el veredicto sobre los 115 cargos
Estaba previsto en un principio que Haaland atendiera a los periodistas el sábado, antes del partido de Noruega en la Nations League contra Portugal. Sin embargo, el delantero fue retirado inesperadamente de la comparecencia ante los medios y sustituido por sus compañeros Fredrik Aursnes y Andreas Schjelderup.
El repentino cambio de horario se produjo poco después de una supuesta resolución sobre las presuntas infracciones financieras del Manchester City. Esa coincidencia temporal desató una intensa especulación sobre la posibilidad de que el City hubiera instruido directamente a la concentración noruega para proteger a su delantero estrella de preguntas incómodas sobre la batalla legal en curso del club.
- AFP
Solbakken carga contra las acusaciones de injerencia
El seleccionador de Noruega se apresuró a zanjar las especulaciones. En declaraciones a VG, Solbakken insistió en que el club de la Premier League no tuvo ninguna implicación en la decisión de eximir a su delantero estrella de la comparecencia ante los medios prevista.
"No he hablado con nadie del Manchester City sobre los medios desde que Erling iba a pasar del Dortmund al City", dijo Solbakken. "Esa fue la última vez que hablé con el City sobre los medios".
El técnico explicó que tomó la iniciativa para proteger al jugador completamente por su cuenta y añadió que los rumores eran totalmente falsos. "Es mentira. También socava mi integridad", afirmó. "Hago todo lo posible por ser honesto porque esta es la selección nacional del pueblo. Intento darlo todo, yo y el equipo".
Solbakken reveló el carácter informal de la conversación que llevó al cambio de agenda. "Esta fue una decisión que tomé sin informar a Erling", señaló. "Simplemente dije: 'Puedes dejarlo pasar. Si quieres ir, entonces ve. Pero para mí estás exento'".
Haaland sigue centrado
A pesar del ruido extradeportivo que rodea a su club, Haaland no mostró signos de distracción sobre el césped. El prolífico delantero fue titular en el duelo de la Liga de Naciones del domingo en Oslo y marcó su tercer gol del actual parón internacional.
Sin embargo, su esfuerzo individual no fue suficiente para asegurar un resultado positivo, ya que Noruega acabó sufriendo una derrota por 2-1 ante Portugal. Tras el pitido final, se vio al delantero conversando profundamente con su compañero en el City Ruben Dias.
- Bildbyran
Pruebas monumentales por delante
Los compromisos de Haaland con su selección están lejos de haber terminado en esta campaña de la Liga de Naciones. Noruega aún debe preparar dos choques vitales contra Gales, además de una exigente vuelta ante Portugal.
Después de esos exámenes internacionales, el delantero deberá volver rápidamente a centrar su atención en los asuntos domésticos. Al regresar, al Manchester City le espera un gran duelo de la Premier League, con una temible visita a Anfield para medirse al Liverpool aguardando al equipo de Enzo Maresca.
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