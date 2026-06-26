«Cumbre de mercado en Casa Milan: también está Gerry Cardinale». Así titula Sportmediaset, que informa de la reunión celebrada esta mañana en la sede del Milan entre el propietario estadounidense y la nueva directiva, nombrada por RedBird para iniciar una nueva etapa en el club rossonero.





Tras elegir una estructura societaria más ágil, al estilo Liverpool, Cardinale quiere supervisar todas las decisiones del club en la era liderada por Ruben Amorim. De ahí su presencia esta mañana en Casa Milan para planificar la nueva temporada, destaca Sportmediaset.



