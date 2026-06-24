El mercado de fichajes del Milan aún no ha arrancado con fuerza; se retrasó porque Gerry Cardinale y Zlatan Ibrahimovic tardaron en elegir a los directivos que respaldarán al nuevo entrenador, Ruben Amorim. El técnico portugués ha llamado en los últimos días a varios jugadores clave —Maignan y Rabiot, sobre todo— para tranquilizarlos sobre el nuevo proyecto y confirmar su importancia, aunque también espera refuerzos para completar la plantilla.
Traducido por
Sportitalia - El Milan realiza las primeras consultas por Richard Ríos, del Benfica; la Roma ya intentó ficharlo en 2025 y también lo sigue el Nápoles
LA MIRADA PUESTA EN PORTUGAL
Mientras se definen las salidas, el Milan y su nuevo director de fichajes, Hendrik Almstadt, exploran opciones para reforzar la plantilla. Una de ellas conduce a Portugal, al Benfica, donde el centrocampista colombiano Richard Ríos, nacido en 2000, no está del todo contento con su primera temporada en Europa. A pesar de haber jugado 45 partidos y aportar 8 goles y 6 asistencias, el exjugador del Palmeiras, por el que también se interesó la Roma el verano pasado, no descarta cambiar de aires.
A MUCHOS LES GUSTA
Según Sportitalia, el Milan se ha informado sobre su situación y ha contactado de forma informal para conocer su disposición a jugar en Italia y las condiciones que pone el Benfica, que lo fichó hace un año por unos 27 millones de euros al Palmeiras y le firmó contrato hasta 2030. También se mencionan Atlético de Madrid, Bournemouth y Nápoles.