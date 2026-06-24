Mientras se definen las salidas, el Milan y su nuevo director de fichajes, Hendrik Almstadt, exploran opciones para reforzar la plantilla. Una de ellas conduce a Portugal, al Benfica, donde el centrocampista colombiano Richard Ríos, nacido en 2000, no está del todo contento con su primera temporada en Europa. A pesar de haber jugado 45 partidos y aportar 8 goles y 6 asistencias, el exjugador del Palmeiras, por el que también se interesó la Roma el verano pasado, no descarta cambiar de aires.