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Richard Rios Colombia 2026Getty Images

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Sportitalia - El Milan realiza las primeras consultas por Richard Ríos, del Benfica; la Roma ya intentó ficharlo en 2025 y también lo sigue el Nápoles

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Fichajes
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Richard Ríos

El internacional colombiano, ahora protagonista en el Mundial, está en la mira del Milan.

El mercado de fichajes del Milan aún no ha arrancado con fuerza; se retrasó porque Gerry Cardinale y Zlatan Ibrahimovic tardaron en elegir a los directivos que respaldarán al nuevo entrenador, Ruben Amorim. El técnico portugués ha llamado en los últimos días a varios jugadores clave —Maignan y Rabiot, sobre todo— para tranquilizarlos sobre el nuevo proyecto y confirmar su importancia, aunque también espera refuerzos para completar la plantilla.

  • LA MIRADA PUESTA EN PORTUGAL

    Mientras se definen las salidas, el Milan y su nuevo director de fichajes, Hendrik Almstadt, exploran opciones para reforzar la plantilla. Una de ellas conduce a Portugal, al Benfica, donde el centrocampista colombiano Richard Ríos, nacido en 2000, no está del todo contento con su primera temporada en Europa. A pesar de haber jugado 45 partidos y aportar 8 goles y 6 asistencias, el exjugador del Palmeiras, por el que también se interesó la Roma el verano pasado, no descarta cambiar de aires.

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  • A MUCHOS LES GUSTA

    Según Sportitalia, el Milan se ha informado sobre su situación y ha contactado de forma informal para conocer su disposición a jugar en Italia y las condiciones que pone el Benfica, que lo fichó hace un año por unos 27 millones de euros al Palmeiras y le firmó contrato hasta 2030. También se mencionan Atlético de Madrid, Bournemouth y Nápoles.