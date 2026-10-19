Ayer, la imagen que ofreció la Juventus fue desoladora: fuera del campo y dentro de él, cada uno por su lado, sin ideas y pensando antes en el yo que en el nosotros. Y si para muchos jugadores de esta Juventus y para el entrenador quizá no sea una novedad, porque el club ha atravesado muchas crisis en estos meses y estos años, para la actual directiva de la Juventus es la primera prueba de este tipo.





Para Giovanni Carnevali, sobre todo, pero también para Frederic Massara, esta es la primera crisis seria desde que llegaron a la Juventus. Y para Carnevali ya es una prueba importante: mientras algunos jugadores, y quizá también el técnico, están demostrando no estar a la altura de la Juventus, ¿está Carnevali a la altura de la Juventus?Hoy tiene la primera oportunidad de demostrarlo, redefiniendo la comunicación de los jugadores y del equipo de cara al exterior y, sobre todo, tomando una decisión definitiva sobre el entrenador. Un entrenador al que Carnevali no eligió y al que se encontró con una renovación de dos años recién firmada. La temporada aún es larga, pero ya se le está escapando de las manos: ¿puede permitirse la Juventus seguir con un técnico al que, quizá, el equipo ya no sigue? Urgen soluciones y decisiones, antes de que sea demasiado tarde y de que se haga realidad la posibilidad de quedarse sin clasificarse para la Champions por segunda vez consecutiva, con consecuencias dramáticas en lo deportivo y lo económico.





Carnevali tiene dos soluciones, no vale la pena darle más vueltas: cambiar de entrenador o defenderlo a capa y espada, incluso ante un vestuario que quizá, como insinúa Spalletti, rema en otra dirección.