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Juventus Inside Spalletti Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Spalletti y los jugadores no tienen «nivel Juventus»: que Carnevali intervenga de inmediato

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti
G. Bremer

Tras el Juventus-Lazio (0-3), un pospartido desconcertante en la Juventus. Para Carnevali, es el momento de tomar decisiones contundentes.

Una Juventus nunca vista. Y no nos referimos a lo ocurrido en el campo, porque, por desgracia para los aficionados de la Juventus, en los últimos años ha habido otros partidos como el que perdió ante la Lazio. Recordamos, por ejemplo, las derrotas ante Atalanta y Fiorentina que le costaron el puesto a Thiago Motta. Lo que, en cambio, no recordamos haber visto es un pospartido como el que se vivió a última hora de la noche del domingo en el Allianz Stadium: un jugador cedido que lleva solo tres meses en Turín (Guglielmo Vicario) enviado a hablar el primero en rueda de prensa en un momento tan delicado; un capitán (Gleison Bremer) que culpa públicamente a parte de sus compañeros, con una actitud que los últimos capitanes de la Juventus (de Del Piero a Buffon, hasta Chiellini y Locatelli) jamás habrían pensado adoptar en público; un entrenador (Luciano Spalletti) que, tras reprender a Bremer, declara que ya no está seguro de que el equipo lo siga.


Cosas impropias de la Juventus. O, al menos, de la «verdadera Juventus», la que siempre se presentaba como un bloque unido, dentro y fuera del campo, tanto en la victoria como en la derrota. Recordamos, por ejemplo, las palabras de Buffon, cargadas de responsabilidad y de identidad, en el vestuario de Reggio Emilia durante la temporada 2015-16, tras una derrota que dejaba a la Juventus en el 12.º puesto de la clasificación. Unas palabras que marcaron el inicio de la remontada que la llevó a conquistar el Scudetto.

  • Que Carnevali demuestre que está a la altura de la Juventus

    Ayer, la imagen que ofreció la Juventus fue desoladora: fuera del campo y dentro de él, cada uno por su lado, sin ideas y pensando antes en el yo que en el nosotros. Y si para muchos jugadores de esta Juventus y para el entrenador quizá no sea una novedad, porque el club ha atravesado muchas crisis en estos meses y estos años, para la actual directiva de la Juventus es la primera prueba de este tipo.


    Para Giovanni Carnevali, sobre todo, pero también para Frederic Massara, esta es la primera crisis seria desde que llegaron a la Juventus. Y para Carnevali ya es una prueba importante: mientras algunos jugadores, y quizá también el técnico, están demostrando no estar a la altura de la Juventus, ¿está Carnevali a la altura de la Juventus?Hoy tiene la primera oportunidad de demostrarlo, redefiniendo la comunicación de los jugadores y del equipo de cara al exterior y, sobre todo, tomando una decisión definitiva sobre el entrenador. Un entrenador al que Carnevali no eligió y al que se encontró con una renovación de dos años recién firmada. La temporada aún es larga, pero ya se le está escapando de las manos: ¿puede permitirse la Juventus seguir con un técnico al que, quizá, el equipo ya no sigue? Urgen soluciones y decisiones, antes de que sea demasiado tarde y de que se haga realidad la posibilidad de quedarse sin clasificarse para la Champions por segunda vez consecutiva, con consecuencias dramáticas en lo deportivo y lo económico.


    Carnevali tiene dos soluciones, no vale la pena darle más vueltas: cambiar de entrenador o defenderlo a capa y espada, incluso ante un vestuario que quizá, como insinúa Spalletti, rema en otra dirección.

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