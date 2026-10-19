Una Juventus nunca vista. Y no nos referimos a lo ocurrido en el campo, porque, por desgracia para los aficionados de la Juventus, en los últimos años ha habido otros partidos como el que perdió ante la Lazio. Recordamos, por ejemplo, las derrotas ante Atalanta y Fiorentina que le costaron el puesto a Thiago Motta. Lo que, en cambio, no recordamos haber visto es un pospartido como el que se vivió a última hora de la noche del domingo en el Allianz Stadium: un jugador cedido que lleva solo tres meses en Turín (Guglielmo Vicario) enviado a hablar el primero en rueda de prensa en un momento tan delicado; un capitán (Gleison Bremer) que culpa públicamente a parte de sus compañeros, con una actitud que los últimos capitanes de la Juventus (de Del Piero a Buffon, hasta Chiellini y Locatelli) jamás habrían pensado adoptar en público; un entrenador (Luciano Spalletti) que, tras reprender a Bremer, declara que ya no está seguro de que el equipo lo siga.
Cosas impropias de la Juventus. O, al menos, de la «verdadera Juventus», la que siempre se presentaba como un bloque unido, dentro y fuera del campo, tanto en la victoria como en la derrota. Recordamos, por ejemplo, las palabras de Buffon, cargadas de responsabilidad y de identidad, en el vestuario de Reggio Emilia durante la temporada 2015-16, tras una derrota que dejaba a la Juventus en el 12.º puesto de la clasificación. Unas palabras que marcaron el inicio de la remontada que la llevó a conquistar el Scudetto.