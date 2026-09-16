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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Spalletti y la presión: la anécdota sobre lo que hacía cuando tenía diez años

Juventus
L. Spalletti

El entrenador de la Juventus habla en la víspera del partido contra el NEC

En la rueda de prensa en la víspera del partido contra el NEC, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Europa League, Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla de su relación con la presión que equipos como la Juventus deben ser capaces de soportar en los momentos difíciles de una temporada: "Aceptarla es la medicina para aprender a vivir y lo entendí pronto, cuando a los diez años iba a ganarme dos cosas para la familia después de la escuela", recoge Gazzetta.it.


  • «Imaginaos si me afecta ahora que he puesto muchas cosas en orden en mi vida... Lo que sale de una derrota es algo que no puedo controlar y, por tanto, no me interesa. En mi cabeza decido yo a qué pensamiento dar espacio y a cuál no dárselo. A esto no le doy mucho espacio», añade Spalletti.

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