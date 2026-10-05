Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, concedió una entrevista a Tuttosport. A continuación, la segunda parte, después de la publicada en el día de ayer:





SOBRE LA JUVE Y LOS AFICIONADOS - "La Juve no te da derechos y te mide por lo que estás dispuesto a dar cada día. En el fútbol puedes ganar con un solo tiro a puerta, pero es imposible ganarse la estima de los aficionados sin merecerla. Nosotros tendremos que estar a la altura, hacer que la gente se sienta orgullosa de nosotros: destruyamos el campo y gastemos el balón, luego veremos adónde nos lleva esta actitud".







