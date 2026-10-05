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Spalletti: «Juve, una temporada de hombres fuertes. Mi hijo se fue por mí, con Carnevali nos abrazamos. Alajbegovic puede sorprender»

Juventus

Las palabras del técnico de la Juventus en Tuttosport, sobre varios temas.

Luciano Spalletti, técnico de la Juventus, concedió una entrevista a Tuttosport. A continuación, la segunda parte, después de la publicada en el día de ayer:


SOBRE LA JUVE Y LOS AFICIONADOS - "La Juve no te da derechos y te mide por lo que estás dispuesto a dar cada día. En el fútbol puedes ganar con un solo tiro a puerta, pero es imposible ganarse la estima de los aficionados sin merecerla. Tendremos que estar a la altura, hacer que la gente se sienta orgullosa de nosotros: destruyamos el campo y gastemos el balón, luego veremos adónde nos lleva esta actitud".



  • SOBRE SU HIJO - "Mi hijo Federico, cuando llegué a la Juventus, me dijo: "¿De verdad vienes aquí? Vale, entonces me voy yo". Él ya estaba aquí como ojeador y ahora se ha ido al Genoa. No quería que lo relacionaran conmigo, tenía que tener su propio camino como cazatalentos y de verdad se fue. Me lo había dicho claramente".


    SOBRE LA TEMPORADA PASADA - "¿Qué fue lo que más me dolió de la temporada pasada? No haber mantenido el altísimo nivel mostrado durante casi toda la temporada: nos costó la Champions".


    SOBRE CARNEVALI - "Nos unen la profesionalidad, la amistad y los abrazos. Los directores, incluidos Massara y Ottolini, son competentes y fiables. Eso me basta para estar bien"



  • SOBRE LA TEMPORADA - "Seguramente será una temporada de hombres fuertes. Para destinos fuertes nos estamos preparando y trabajando, no tenemos otras vías de escape. La zona de confort es tener un destino de alto nivel".


    SOBRE MCKENNIE - "Para McKennie hemos creado la "zona Weston", él conoce cada rincón del campo. Es una persona hermosa y llena de vida, se te muestra por sí solo. Él te dice: "Yo soy así". Es un gran hombre que sabe hacer muchísimas cosas. Es mediocentro, centrocampista, mediapunta, juega donde le da la gana. Wes lleva la mochila llena de medallas para repartir a quien lo ha entrenado y a quien lo entrenará. La universidad es la nueva especialización en el fútbol: conocer todo el campo es ya una obligación".



  • SOBRE ALAJBEGOVIC - «Alajbegovic es alguien que realmente puede sorprender. Debemos conseguir crearle un contexto más familiar y tranquilo. Así podrá crecer más rápido. Hay que crear una relación fuerte entre el equipo y el potencial de cada jugador».



    SOBRE ZHEGROVA - «Si tan solo se completara un poco más, veréis a Zhegrova: puede convertirse en un top»


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