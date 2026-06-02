«Soy una chica de todo o nada»: Maya Jama se pronuncia tras su ruptura con el defensa del Manchester City Rubén Dias

Maya Jama ha hablado por primera vez de su ruptura con Dias y ha explicado cómo afronta las relaciones. A través de las redes, y tras un debate en un pódcast sobre su vida personal, la presentadora de 31 años resumió así su filosofía:

«Aunque intente mantener mis relaciones en privado, igual nos fotografían. Soy de todo o nada: amo a lo grande o no amo. Si se acaba, se acaba. Hace tiempo decidí no guiar mi vida personal por la opinión pública», escribió.

Recientemente regresó a la televisión para la última temporada de Love Island y, para marcar este nuevo capítulo, publicó un video en el que canta sobre «cambios».

La ruptura pone fin a una relación que, según se informa, comenzó tras conocerse en noviembre de 2024 y se hizo pública en abril siguiente.