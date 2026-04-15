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«¿Soy un mimado?» respondió Neymar a un aficionado que lo llamó «gordito», mientras el Santos era abucheado tras su sorpresivo tropiezo en la Copa Sudamericana
Las tensiones llegan al límite en Vila Belmiro
El ídolo brasileño adelantó al Santos a los cuatro minutos, pero su gol fue neutralizado por un penalti de Richard Ortiz, lo que dejó al Peixe último del Grupo E de la Copa Sudamericana. Al final del partido, Neymar respondió a los abucheos con un gesto de «silencio» y discutió con un aficionado antes de acudir a una tensa entrevista. La derrota ante el debutante paraguayo desencadenó la furia de la afición local.
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Neymar defiende la actuación del equipo
Antes de que la situación empeorara con el público, el jugador de 34 años intentó dar una explicación profesional sobre por qué su equipo perdió. Reconoció la frustración de los aficionados, pero afirmó que el rendimiento del equipo no fue tan malo como parecía.
En declaraciones a ESPN Brasil sobre el rendimiento y el descontento de la afición, Neymar dijo: «Cometimos errores; estas cosas pasan. Creamos muchas ocasiones y jugamos bien. Los aficionados se ponen nerviosos y piden más intensidad, pero el equipo crea oportunidades. Entiendo la frustración, pero el fútbol es así: a veces el balón no entra».
«No puedo aceptarlo»
El enfrentamiento se tornó personal cuando Neymar, camino del túnel, señaló a un aficionado para burlarse de su aspecto físico mientras defendía su compromiso.
Enfurecido por las acusaciones de ser «malcriado», Neymar le espetó al aficionado: «Deberías haber entrenado más. ¡Te estás poniendo gordito! Tienes razón... ¿ya estás contento? ¿Soy malcriado? Lo estoy dando todo aquí. Te voy a dar tu minuto de fama».
Reconozco que los aficionados pueden estar frustrados, pero se pasó de la raya. Solo respondí al aficionado por cómo me habló. Entiendo las críticas al juego, pero no acepto que sea personal. No lo acepto: soy constante y doy todo por el fútbol y este club, así que no merezco ese trato».
Finalmente, trazó una línea clara entre su vida profesional y privada: «Que me critiquen por mi rendimiento en el campo, no fuera de él. Los hinchas están molestos por el empate ante Recoleta, y nosotros también; se sintió como una derrota. Debemos levantar la cabeza y seguir adelante».
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Se acerca la carrera por ponerse en forma para el Mundial
El principal objetivo de Neymar es garantizar su cuarta participación en el Mundial con Brasil este junio. Recientemente se sometió a una nueva operación en la rodilla para llegar en óptimas condiciones. El Santos tiene un calendario apretado: recibirá al Fluminense el 19 de abril y luego jugará contra el Coritiba por la Copa de Brasil. Estos partidos serán una prueba para un plantel sin confianza, mientras Neymar equilibra la presión local con sus ambiciones con la selección.