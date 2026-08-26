¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
LASK v Celtic - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«Soy responsable»: Martin O'Neill asume la culpa tras el humillante derrumbe del Celtic en la Champions League ante el LASK

Martin O´Neill
LASK vs Celtic
LASK
Celtic
Liga de Campeones Clasificación
Premiership
Liga de Campeones

Martin O'Neill asumió toda la responsabilidad después de que el Celtic sufriera un derrumbe extraordinario ante el LASK y quedara eliminado de la fase previa de la Liga de Campeones. El gigante escocés desperdició una contundente ventaja global de 4-0 antes de caer goleado por 5-1 en la vuelta tras la prórroga, quedándose fuera de la fase de liga por segunda campaña consecutiva.

  • El LASK culmina una remontada impresionante

    El Celtic tiró por la borda una contundente ventaja de 4-0 en el global cuando el LASK montó una remontada implacable para dejar a los campeones de Escocia fuera de la fase previa de la Champions League. El tempranero gol de Callum McGregor en Austria parecía sentenciar el pase tras el 3-0 de la ida, pero los tantos de Moses Usor, Robert Ljubicic, Samuel Adeniran y Florian Flecker forzaron la prórroga. Después, Adeniran volvió a marcar en el minuto 105 para sellar un extraordinario triunfo por 5-4 en el global.

    • Anuncios
  • imago-sport-1081988771.jpgGEPA pictures

    La eliminación temprana perjudica el reclutamiento

    O'Neill admitió que quedarse fuera de la fase de liga por segundo año consecutivo es un golpe durísimo que debilita directamente el atractivo del club en el mercado de fichajes.

    Lamentando el desplome de su equipo en la segunda parte, dijo: "Sabemos que estamos lejísimos de ser un equipo terminado; eso es absolutamente cierto. Ya lo pensábamos de todos modos, independientemente de todo. Pero sentíamos que, si nos clasificábamos para la Champions League, habría jugadores que querrían venir precisamente por esa razón. Eso no va a ser así. Pero ya veremos.

    "Cuando veo que nos falta mucho, y quizá hablando de que estamos a un millón de millas, jugamos de maravilla la otra noche, de maravilla en el partido; ellos [LASK] también eran un gran equipo, marcaron algunos goles brillantes. Y nos quedamos claramente cortos, especialmente en la segunda parte".

  • El entrenador asume toda la culpa

    El LASK dominó a fondo el partido, asedió la portería del Celtic con 40 remates, equivalentes a 4,8 goles esperados (xG), y creó 10 ocasiones claras. El Celtic no ofreció prácticamente nada como respuesta, con apenas ocho disparos y unos míseros 0,5 xG en 120 minutos.

    Reflexionando sobre la debacle, O'Neill añadió: «Soy responsable de esto. Sin ninguna duda. Naturalmente, me llevó mucho tiempo superar la final de la Copa de la UEFA en 2003, pero esto fue una gran decepción. En su contexto, una era una final que habría sido fantástico ganar; esto fue un partido de clasificación que deberíamos haber podido superar».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1081994180.jpgSports Press Photo

    El Celtic busca la redención a nivel nacional

    El Celtic debe recalibrar ahora con rapidez para la fase de liga de la Europa League mientras intenta curar sus heridas psicológicas antes de volver a la competición doméstica este fin de semana. O'Neill afronta una tarea inmediata para apuntalar una zaga alarmante y restaurar la moral fracturada del vestuario. La directiva del Celtic también afronta un tramo final decisivo en el mercado de fichajes para reforzar la plantilla y defender el título de liga que ganó la temporada pasada.

Premiership
Celtic crest
Celtic
CEL
Falkirk crest
Falkirk
FAL
Bundesliga
LASK crest
LASK
LAS
Altach crest
Altach
ALT