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«Soy muy feliz aquí»: Mikel Arteta envía un claro mensaje sobre su contrato a la afición del Arsenal antes del choque de la Community Shield
El entrenador del Arsenal calma los temores
Arteta ha tranquilizado a los aficionados al asegurar que no hay motivo de preocupación respecto a su situación contractual, ahora que entra en el último año de su contrato en el Emirates Stadium. Desde que asumió el cargo en diciembre de 2019, el técnico de 44 años ha conquistado una FA Cup, dos Community Shields y puso fin la pasada temporada a una sequía de 22 años sin ganar la Premier League. Ese éxito quedó aún más reforzado al guiar al Arsenal a apenas la segunda final de la Champions League de su historia.
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El entrenador expone su postura sobre la renovación
Aunque el copresidente Josh Kroenke afirmó ya en mayo que una renovación de contrato era una prioridad absoluta, Arteta insiste en que no hay sensación de pánico antes del arranque de la temporada contra el Manchester City en Cardiff.
En su rueda de prensa previa al partido, el técnico español intentó calmar cualquier inquietud de la afición: "Ellos [los aficionados] no tienen que preocuparse por nada de eso, porque quiero estar aquí. Estoy extremadamente feliz. Me siento muy agradecido de trabajar con la gente con la que trabajo y, cuando tengamos la posibilidad, resolveremos eso. Y ya está".
Explicó que el mercado de fichajes sigue siendo el foco principal: "¡Siempre hay otra prioridad, creo! Y así es como lo hemos estado llevando, creo que porque todo el mundo se siente cómodo con que el tiempo que queda de contrato no va a ser un problema".
Arteta también subrayó su total sintonía con la jerarquía del club: "Creo que porque mi voluntad, desde luego, es estar aquí y soy muy feliz aquí. Mi sensación por parte del club es la misma. Por eso todo el mundo está haciendo las cosas de una manera muy orgánica".
El pedigrí ganador refuerza el optimismo
Esa serenidad está respaldada por un impresionante balance como entrenador, con Arteta habiendo ganado 213 de sus 353 partidos oficiales al frente del Arsenal, además de imponerse en sus dos anteriores apariciones en la Community Shield en las tandas de penaltis de 2020 y 2023. Esos triunfos se suman a su palmarés como jugador, tras haber levantado el trofeo en dos años consecutivos, en 2014 y 2015.
El conjunto del norte de Londres aspira ahora a su 18.ª Community Shield, y solo el Manchester United ha levantado el trofeo en más ocasiones en la historia del fútbol inglés.
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El duelo en Cardiff pone a prueba a los campeones
El Arsenal aspira ahora a ampliar su dominio cuando se enfrente al City en la Community Shield de Cardiff el domingo. El Arsenal ha ganado cada una de sus últimas cinco apariciones en la Community Shield, incluido un impecable balance de tres victorias cuando acudió como vigente campeón de liga en 1998, 2002 y 2004. El duelo ofrece una importante medida temprana del nivel de preparación antes de que el equipo de Arteta comience la defensa de su título de la Premier League.
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