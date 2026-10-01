«Soy la prueba viviente»: el excentrocampista del AC Milan Vikash Dhorasoo desafía a India a encontrar superestrellas mundiales entre una población de 1.400 millones de personas

Ante el abismo entre el fanatismo regional y la baja posición de India en el ranking de la FIFA, Dhorasoo insistió en que la situación actual del país es totalmente injustificada. En declaraciones a Times of India, destacó la paradoja: "La posición del fútbol indio en el ranking no tiene ningún sentido. Hay una cultura futbolística muy viva en lugares como, por ejemplo, Calcuta".

Señalando su propia carrera como prueba tangible de que los jugadores de origen indio pueden triunfar en la élite, subrayó la necesidad de previsión estratégica y de un mejor trabajo de los entrenadores: "Soy la prueba viviente de que los jugadores de origen indio pueden alcanzar el nivel más alto de este deporte. No tengo ninguna duda de que, en una población de 1.400 millones, se pueden encontrar joyas capaces de hacer lo que yo hice.

"Por supuesto, el rendimiento depende de muchos factores. Requiere planificación a largo plazo, nuevos métodos y visión. También creo que no siempre se trata del jugador; los entrenadores también tienen que desempeñar un papel importante".