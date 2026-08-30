El delantero del Tottenham ha dejado perplejos tanto a aficionados como a comentaristas después de acudir a las redes sociales con un mensaje cargado de intención en medio de informaciones confirmadas de que está a punto de dejar el club. El futbolista de 29 años, que llegó al Tottenham Hotspur Stadium en 2022, ha estado en el centro de un torbellino de rumores de traspaso a medida que se acerca el cierre del mercado estival.

Después de ir perdiendo protagonismo en el primer equipo por decisión de De Zerbi, el brasileño parece dispuesto a asumir un nuevo papel, incluso si eso significa aceptar una reputación controvertida entre los seguidores de los Spurs.

Tan solo 24 horas después de la decepcionante derrota por 2-0 del Tottenham ante el Newcastle United, el delantero compartió una fotografía suya de un partido de la pasada temporada acompañada de un emoji pensativo. Sin embargo, fue la siguiente imagen la que realmente llamó la atención. Richarlison compartió un mensaje que decía: «Soy el villano de muchas historias mal contadas».

De forma bastante sorprendente, entre las 40.000 personas que dieron me gusta a la publicación estaba Xavi Simons, compañero de Richarlison en el Tottenham.