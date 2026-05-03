«Soy el responsable»: Marc Skinner asume la culpa mientras la mala racha del Manchester United femenino sigue destruyendo las esperanzas de clasificarse para la UWCL

Aunque a Skinner le queda un año de contrato, admitió que el club debe adaptarse al fuerte crecimiento de la inversión de otros equipos de la liga, tanto superiores como inferiores. Añadió: «Vemos la inversión y la estrategia a nuestro alrededor. Ya no basta mirar solo a los de arriba; también debemos vigilar a los de abajo.

«Todos se fijan en lo negativo, pero este equipo también crece mucho. Debemos reflexionar. En verano revisaremos a dónde van los recursos y cómo los usamos, para mantenernos en el grupo de arriba y evitar que los de abajo nos alcancen».