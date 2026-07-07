Getty/GOAL
Traducido por
«¡Soy el puto nuevo Salt Bae!»: Peter Crouch se sonroja tras el emotivo abrazo de Harry Kane, que lo convirtió en un «auténtico capullo» después de la épica victoria mundialista contra México
Crouch se cuela en la fiesta del Azteca
Crouch, veterano de dos Copas del Mundo, protagonizó un momento viral tras la victoria 3-2 de Inglaterra sobre México. Al final del partido de octavos, el exjugador del Tottenham perdió la compostura y abrazó a Kane, escena que rápidamente recorrió las redes.
Al recordar aquellas emotivas escenas en Ciudad de México, Crouch admitió que la emoción lo desbordó. En su podcast de Prime Video, el delantero de 6 pies 7 pulgadas explicó: «Harry se acercó y me dio el abrazo más grande de mi vida; empezamos a bailar y le decía lo mucho que le quería. Entonces miré a mi alrededor y pensé que era un momento solo para Harry y para mí, pero debía de haber miles de fotógrafos a nuestro alrededor».
- Getty Images Sport
La comparación con «Salt Bae»
El abrazo le recordó al instante a Nusret Gokce, conocido como «Salt Bae», quien fue objeto de burlas mundiales por colarse en las celebraciones de Argentina tras la final del Mundial 2022. Crouch se dio cuenta de que, al festejar con su excompañero de los Spurs, quizá había cometido el mismo desliz social.
Crouch bromeó sobre su falta de conciencia de sí mismo en el calor del momento, afirmando: «Y entonces me di cuenta: ¡soy el nuevo Salt Bae! Me he convertido en todo un Salt Bae. Fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de que eres un gilipollas con la equipación puesta. Casi sentí que debería haberme vuelto a poner la equipación y fingir que formaba parte del equipo». La comparación llega en un momento en que la reputación de Salt Bae sigue por los suelos tras intentar acercarse a Lionel Messi durante las celebraciones en Catar.
Sumergido en el ambiente del Azteca
La victoria de Inglaterra no fue fácil: el equipo de Thomas Tuchel defendió heroicamente tras la expulsión de Jarell Quansah. La intensidad se trasladó a las celebraciones, y Crouch admitió que estuvo a punto de salir al campo para cantar con la plantilla.
«Me dejé llevar por el momento. Anthony Gordon me gritó que cantara “Wonderwall” con ellos, ¡y estuve a punto de hacerlo! ¡Menos mal que no lo hice, todo el mérito es de los chicos; sería subirme al carro! Pero estaba muy emocionado», añadió Crouch. A pesar de la vergüenza, insistió: «Ese abrazo con Harry me pareció sincero. Estoy muy orgulloso de él y del equipo».
- Getty Images Sport
Kane encabeza la ofensiva
Mientras Crouch aportaba humor fuera del campo, Kane marcó el penalti decisivo que llevó a Inglaterra a cuartos de final. Ahora se medirá a Noruega sin Quansah, sancionado.
Kane y Crouch comparten una larga historia: fueron compañeros en White Hart Lane al inicio de la carrera del capitán. Aunque el veterano se dedica ahora al análisis futbolístico, su vínculo con la actual generación de los Tres Leones sigue claro, aunque ello provoque algunas fotos incómodas en los estadios más famosos del mundo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias