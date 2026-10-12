Durante más de una década y media, el mundo del fútbol ha estado dividido por la incesante lucha por la supremacía entre Ronaldo y Messi. Aunque el relato se ha centrado a menudo en su rivalidad sobre el terreno de juego, Ronaldo ha revelado ahora que su relación era mucho más cordial de lo que muchos aficionados creían.

Ronaldo recordó cómo hacía de intérprete improvisado para Messi, que se sentía menos cómodo con el inglés, durante sus frecuentes visitas a los escenarios del Balón de Oro. «Compartimos los escenarios de los premios durante 15 años», explicó el exjugador del Manchester United y del Real Madrid. «Y siempre nos llevamos muy bien. Recuerdo que una o dos veces le traducía lo que decían en inglés: “Messi, vas a quedarte aquí”».

El delantero de 41 años describió una relación de camaradería en medio de la intensa competencia y señaló que a menudo ayudaba a Messi a seguir las indicaciones de los medios de comunicación en estos actos de gran repercusión. «Después, ella te va a hacer una pregunta. Y yo traducía. La presentadora te decía: “Vamos a hacer esto”, y tú le decías a Messi: “Sí, muy bien”. Y era divertido», contó Ronaldo a CNN Portugal. Subrayó que, pese a la rivalidad entre sus respectivos clubes y países, siempre hubo un respeto fundamental: «Él siempre me trató bien. Por supuesto, él defendía a su club y yo, al mío. Él defendía a su selección y yo, a la mía».