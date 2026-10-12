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«Soy el mejor de la historia, y punto»: Ronaldo habla de su rivalidad con Messi y de su objetivo de alcanzar los 1.000 goles
El traductor secreto detrás de la rivalidad
Durante más de una década y media, el mundo del fútbol ha estado dividido por la incesante lucha por la supremacía entre Ronaldo y Messi. Aunque el relato se ha centrado a menudo en su rivalidad sobre el terreno de juego, Ronaldo ha revelado ahora que su relación era mucho más cordial de lo que muchos aficionados creían.
Ronaldo recordó cómo hacía de intérprete improvisado para Messi, que se sentía menos cómodo con el inglés, durante sus frecuentes visitas a los escenarios del Balón de Oro. «Compartimos los escenarios de los premios durante 15 años», explicó el exjugador del Manchester United y del Real Madrid. «Y siempre nos llevamos muy bien. Recuerdo que una o dos veces le traducía lo que decían en inglés: “Messi, vas a quedarte aquí”».
El delantero de 41 años describió una relación de camaradería en medio de la intensa competencia y señaló que a menudo ayudaba a Messi a seguir las indicaciones de los medios de comunicación en estos actos de gran repercusión. «Después, ella te va a hacer una pregunta. Y yo traducía. La presentadora te decía: “Vamos a hacer esto”, y tú le decías a Messi: “Sí, muy bien”. Y era divertido», contó Ronaldo a CNN Portugal. Subrayó que, pese a la rivalidad entre sus respectivos clubes y países, siempre hubo un respeto fundamental: «Él siempre me trató bien. Por supuesto, él defendía a su club y yo, al mío. Él defendía a su selección y yo, a la mía».
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Una motivación mutua inspirada en leyendas
Aunque Messi lleva actualmente ventaja en cuanto a grandes títulos y galardones, con ocho Balones de Oro, un Mundial, 13 títulos de liga frente a los ocho de Ronaldo y seis Botas de Oro por las cuatro de su rival, Ronaldo aún supera a su gran adversario en la Champions League, con cinco títulos frente a cuatro. Pese a estas cifras, Ronaldo ve su rivalidad desde otra perspectiva.
«Creo que hubo años en los que él quería darlo todo y marcar, y a mí me pasaba lo mismo», señaló Ronaldo al recordar los mejores años de sus carreras. «Fue una rivalidad sana, como la que quizá tuvieron Ayrton Senna y Prost. Creo que nos motivábamos mutuamente».
El veredicto definitivo sobre el debate del mejor de todos los tiempos
Pese a reconocer que aficionados y expertos tienen opiniones distintas sobre quién es el «mejor de todos los tiempos», Ronaldo mantiene intacta la confianza en sí mismo. Aunque el triunfo de Messi con Argentina en el Mundial suele citarse como el factor decisivo en el debate, el veterano portugués sostiene que sus cifras hacen innegable su derecho al trono.
«Una cosa son las preferencias personales, decir esto, esto, esto… preferir a Messi, Pelé o Maradona. Lo entiendo y lo respeto», afirmó Ronaldo. «Pero decir que Cristiano no es completo es mentira». Sostiene que su longevidad y la cantidad de goles que ha marcado lo sitúan en lo más alto de la jerarquía, independientemente de a quién prefiera cada aficionado.
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En busca de la marca de los 1.000 goles
Ahora que juega en Arabia Saudí, Ronaldo suma 980 goles en su carrera y está a solo 20 de alcanzar la monumental cifra de 1.000 goles como profesional.
El veterano delantero expresó cierta frustración por el constante escrutinio de sus cifras: «La gente no valora mi estado de forma actual ni mis goles. Les preocupa más decir que quedan 85 goles, que faltan 85 goles… Pero eso no me gusta. No me gusta. Las cosas tienen que suceder de forma natural. Si marco 920 goles, 925, 930… soy el mejor de la historia, y punto».
Con ambos iconos acercándose al final de sus carreras, después de que Messi se haya apartado recientemente de la selección y Ronaldo se enfrente a preguntas sobre su futuro tras dejar la selección de Portugal, continúa la carrera por un último momento que defina su legado. Ronaldo concluyó con una postura relajada respecto a su objetivo final: «Marcar goles, las cifras hablan por sí solas. Así que no voy a sentarme aquí a decir que tengo que llegar a los mil goles. Si lo consigo, fantástico».
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