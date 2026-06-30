«Soy el 10 del Barça»: Lamine Yamal asume la presión de liderar a España y confirma su estado físico para el Mundial 2026

En una entrevista con «Tiempo de Juego», Yamal habló sobre las altas expectativas que lleva sobre sus hombros mientras España avanza en el Mundial 2026. El joven admitió que los aficionados esperan que sus talentos ofensivos más prometedores respondan.

En lugar de rehuir el foco, aceptó con confianza su papel como figura destacada en club y selección. «Entiendo que la gente se fije en el jugador que más ilusiona. Pedri y Rodri son geniales, pero la presión recae sobre mí: soy el “10” del Barça, el extremo. Estoy contento con ello; la presión surge cuando no puedes hacer lo que te piden, pero yo sí puedo», explicó.