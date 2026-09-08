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Alvino Hanafi

Traducido por

«Soy del Ajax y el Feyenoord es el gran rival». Lamine Yamal revela una conversación secreta con Frenkie de Jong antes del estreno del Barcelona

Barcelona vs Feyenoord
L. Yamal
Barcelona
Feyenoord
Liga de Campeones

El extremo del Barcelona Lamine Yamal afronta con ilusión su primer duelo contra el Feyenoord en la Champions League. El jugador de 19 años reveló que pidió información sobre el equipo de Róterdam a su compañero Frenkie de Jong, quien le recordó sus raíces en el Ajax y la feroz rivalidad entre ambos clubes.

  • Yamal se prepara para su primer duelo contra el Feyenoord

    La estrella del Barcelona Lamine Yamal expresó su ilusión ante el partido contra el Feyenoord en su estreno en la Champions League en el Spotify Camp Nou. El delantero de 19 años reveló que hizo algo de investigación sobre el rival neerlandés antes del encuentro de entre semana.

    En declaraciones previas al partido, Yamal recordó haber jugado en el estadio De Kuip del Feyenoord con España durante un empate 2-2 en la Nations League en marzo de 2025.

    Sin embargo, medirse al conjunto de Róterdam a nivel de clubes representa un desafío nuevo para el internacional adolescente.

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  • imago-sport-1073039072.jpgZUMA Press Wire

    De Jong ofrece claves sobre la rivalidad neerlandesa

    Yamal recurrió a su compañero Frenkie de Jong para obtener una visión más amplia sobre la posición del Feyenoord en el fútbol neerlandés. El excentrocampista del Ajax dejó claras sus lealtades al joven español durante su conversación.

    Yamal se rio al compartir el resumen que le hizo De Jong sobre el club de Róterdam antes del duelo de la Champions League.

    "Frenkie me dijo que apoya al Ajax y que el Feyenoord es el gran rival", reveló Yamal. "Siempre disfruto jugando contra equipos a los que no me he enfrentado antes".

  • El extremo asume un nuevo papel de liderazgo

    Más allá de analizar al Feyenoord, Yamal reflexionó sobre su creciente estatus en el Barcelona después de ser nombrado quinto capitán del club con solo 19 años. El extremo señaló a De Jong, Raphinha, Pedri y Eric Garcia como sus principales referentes dentro de la plantilla.

    Yamal destacó la disciplina táctica que exige el entrenador Hansi Flick, especialmente en lo relativo a la presión de alta intensidad sin balón.

    "Es un privilegio ser capitán con 19 años", afirmó Yamal. "Si no corres, cualquier equipo puede ganarte. Si queremos ganar, tenemos que correr".

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    Flick confía en Yamal para decidir el partido

    El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, elogió la evolución y la mentalidad de Yamal antes del estreno europeo. Flick insistió en que el joven extremo tiene capacidad para decidir partidos contra cualquier rival, incluido el Feyenoord.

    El técnico alemán confirmó que su plantilla está completamente preparada para la jornada inaugural de la competición.

    «Puede decidir partidos por sí solo», dijo Flick sobre Yamal. «Le encanta mejorar y eso se ve cada día».

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