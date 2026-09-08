«Soy del Ajax y el Feyenoord es el gran rival». Lamine Yamal revela una conversación secreta con Frenkie de Jong antes del estreno del Barcelona

La estrella del Barcelona Lamine Yamal expresó su ilusión ante el partido contra el Feyenoord en su estreno en la Champions League en el Spotify Camp Nou. El delantero de 19 años reveló que hizo algo de investigación sobre el rival neerlandés antes del encuentro de entre semana.

En declaraciones previas al partido, Yamal recordó haber jugado en el estadio De Kuip del Feyenoord con España durante un empate 2-2 en la Nations League en marzo de 2025.

Sin embargo, medirse al conjunto de Róterdam a nivel de clubes representa un desafío nuevo para el internacional adolescente.