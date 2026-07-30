De Zerbi ha ofrecido una actualización sobre la campaña de fichajes del Tottenham, dejando claro que su apetito por nuevo talento sigue sin saciarse. Al hablar de su agresivo enfoque a la hora de incorporar jugadores, el extécnico del Brighton utilizó una metáfora llamativa para describir sus métodos.

"En el mercado de fichajes, cuando quiero a un jugador me convierto en un tiburón. ¡No hay ninguna posibilidad de decir que no!", dijo el italiano a Football London.

El gasto ya ha alcanzado cotas mareantes, pero De Zerbi insiste en que el trabajo solo está parcialmente completado. "El mercado de fichajes no ha terminado, eso seguro, pero hemos completado el 60 % de nuestro proyecto en el mercado de fichajes. ¡Ahora tenemos otra bomba!", añadió.



