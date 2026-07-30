De Zerbi ha ofrecido una actualización sobre la campaña de fichajes del Tottenham, dejando claro que su apetito por incorporar nuevo talento sigue sin saciarse. Al hablar de su agresivo enfoque para la captación de jugadores, el exentrenador del Brighton utilizó una llamativa metáfora para describir sus métodos.

«En el mercado de fichajes, cuando quiero a un jugador me convierto en un tiburón. ¡No hay posibilidad de decir que no!», declaró el italiano a Football London.

El gasto ya ha alcanzado cotas mareantes, pero De Zerbi insiste en que el trabajo solo está completado en parte. «El mercado de fichajes no está cerrado, seguro, pero hemos completado el 60 % de nuestro proyecto en el mercado de fichajes. ¡Ahora tenemos otra bomba!», añadió.



