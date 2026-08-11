El Chelsea tendrá que vencer a la Real Sociedad para asegurarse una plaza en la fase de liga de la Champions League, y el conjunto español viajará a Londres para la ida de esa eliminatoria a doble partido a finales de este mes. La Real solo ha participado una vez antes en la UWCL, cuando cayó en la segunda ronda de la fase de clasificación en la campaña 2022-23. El tercer puesto en la Liga F de la pasada temporada le ha dado otra oportunidad de meterse por primera vez en la competición principal, pero afrontará una prueba dura en la fase previa tras quedar emparejada con el Chelsea, finalista en 2021 y semifinalista en tres de las últimas cuatro temporadas.

El Chelsea sí tuvo una campaña complicada el curso pasado, la peor en la Women's Super League en siete años, incluso. Sin embargo, las lesiones jugaron un papel importante en ello y el club se ha movido en el mercado de fichajes de verano para responder con fuerza a esa decepción, con incorporaciones como las de Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni y Manaka Matsukubo. Sería una auténtica sorpresa que no lograra meterse en la fase de liga de la UWCL.