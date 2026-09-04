Al término de las seis jornadas, los cuatro primeros equipos de la clasificación se clasificarán directamente para los cuartos de final. Los equipos que terminen entre la quinta y la duodécima posición disputarán los playoffs de la fase eliminatoria para decidir las cuatro plazas restantes para los cuartos de final.





Las fechas de la fase de liga - Todos los partidos en Disney+

Jornada 1: 22/23 de septiembre

Jornada 2: 30 de septiembre/1 de octubre

Jornada 3: 28/29 de octubre

Jornada 4: 10/11 de noviembre

Jornada 5: 18/19 de noviembre

Jornada 6: 16 de diciembre





Sorteo de la fase eliminatoria

18 de diciembre, Nyon (fecha sujeta a cambios)





Playoffs de la fase eliminatoria

Ida: 3/4 de febrero

Vuelta: 10/11 de febrero





Cuartos de final

Ida: 23/24 de marzo

Vuelta: 31 de marzo/1 de abril





Semifinales

Ida: 1/2 de mayo

Vuelta: 8/9 de mayo





Final (Stadion Narodowy, Varsovia)

28, 29 o 30 de mayo