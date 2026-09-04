Para el fútbol femenino italiano, la edición de la UEFA Women’s Champions League que arrancará entre el 22 y el 23 de septiembre será histórica: tres equipos de la Serie A Women participarán en la League Phase, con el sorteo celebrado hoy en Nyon que ha marcado el camino que les espera a Roma, Juventus (ambas partían desde el segundo bombo) e Inter (en el tercero). Por segunda temporada consecutiva, el formato de la Women’s Champions League se ha equiparado al masculino: grupo único de 18 equipos, seis partidos (tres en casa y tres fuera) contra seis rivales diferentes, dos procedentes de cada bombo.
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Sorteo de la fase de liga de la UEFA Women's Champions League: la Roma, con Barcelona, Real Madrid y Chelsea; la Juventus, con PSG y Lyon; el Inter, con Arsenal y Manchester City
LAS RIVALES DE JUVENTUS, INTER Y ROMA
A la espera del calendario, que se confeccionará en las próximas horas, la Roma, campeona de Italia, se enfrentará en casa a Barcelona, Real Madrid y Servette, y fuera a Chelsea (donde desde hace pocas semanas juega Giulia Dragoni, ex de la Roma), Benfica y Leuven. Curiosidad: cuatro de las seis rivales (Barcelona, Chelsea, Real Madrid y Leuven) son las mismas que el año pasado. La Juventus, en cambio, se medirá en casa a Lyon, Benfica y Leuven, y fuera a Paris Saint-Germain, Hacken y Austria Viena. Repite respecto a la pasada temporada contra Lyon y Benfica. Para el Inter, que llega de la extraordinaria gesta ante el Wolfsburgo y debuta en la League Phase, al partir desde el bombo 3 le tocará la tarea más dura: recibirá en casa a Arsenal, Hacken y Manchester City, y jugará fuera contra Lyon, Real Madrid y Austria Viena.
LA FÓRMULA
Al término de las seis jornadas, los cuatro primeros equipos de la clasificación se clasificarán directamente para los cuartos de final. Los equipos que terminen entre la quinta y la duodécima posición disputarán los playoffs de la fase eliminatoria para decidir las cuatro plazas restantes para los cuartos de final.
Las fechas de la fase de liga - Todos los partidos en Disney+
Jornada 1: 22/23 de septiembre
Jornada 2: 30 de septiembre/1 de octubre
Jornada 3: 28/29 de octubre
Jornada 4: 10/11 de noviembre
Jornada 5: 18/19 de noviembre
Jornada 6: 16 de diciembre
Sorteo de la fase eliminatoria
18 de diciembre, Nyon (fecha sujeta a cambios)
Playoffs de la fase eliminatoria
Ida: 3/4 de febrero
Vuelta: 10/11 de febrero
Cuartos de final
Ida: 23/24 de marzo
Vuelta: 31 de marzo/1 de abril
Semifinales
Ida: 1/2 de mayo
Vuelta: 8/9 de mayo
Final (Stadion Narodowy, Varsovia)
28, 29 o 30 de mayo
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