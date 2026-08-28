La fase de liga prevé un grupo único de 36 equipos, que han sido divididos en cuatro bombos.

Cada club, desde el bombo 1 hasta el bombo 4 en orden descendente, según dónde hayan sido incluidos los equipos, verá la extracción aleatoria de su bola.

La posterior asignación, en tiempo real, de los adversarios se realizará de forma informatizada, respetando dos criterios básicos: un club no puede jugar contra un equipo del mismo campeonato ni contra más de dos del mismo país.

El calendario posterior se comunicará antes del domingo 30 de agosto, a través de los canales oficiales de la UEFA