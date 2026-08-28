El programa completo de la Fase de Liga de la Champions League (en mayúsculas los equipos a los que se enfrentará fuera de casa):
PRIMER BOMBO
Bayer Leverkusen: Marsella, LYON, Salzburgo, DINAMO DE ZAGREB, Celje, LECH POZNAN, Besiktas, OFI CRETA.
Benfica: AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NICOSIA, Ofi Creta, NEC.
JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosia, CELTA DE VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.
MILAN:Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBURGO, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.
Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.
AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo de Zagreb, SPARTA DE PRAGA, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.
Olympiacos: Milan, MARSELLA, Sparta de Praga, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.
Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.
Marsella: Olympiacos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta de Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofia, BESIKTAS.