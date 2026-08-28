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europa league trophyGetty Images

Traducido por

Sorteo de la Europa League EN DIRECTO: los rivales de Juventus y AC Milan

AC Milán
Juventus
Europa League

Es el momento de la verdad para la Juventus de Luciano Spalletti y el AC Milan de Rubén Amorim.

Milan y Juventus son los dos representantes del fútbol italiano que participan en la edición 2026/2027 de la Europa League. Hoy, a las 13:00, en el Grimaldi Forum de Montecarlo, se celebra la ceremonia del sorteo. Juventus y Milan figuran ambos en el bombo 1.


  • QUÉ EQUIPOS PARTICIPAN

    • BAYER LEVERKUSEN
    • JUVENTUS
    • MILAN
    • LYON
    • AZ ALKMAAR
    • OLYMPIACOS
    • REAL SOCIEDAD
    • MARSella
    • UNION SAINT-GILLOISE
    • DINAMO ZAGREB
    • CELTIC
    • STURM GRAZ
    • CRYSTAL PALACE
    • BOURNEMOUTH
    • SUNDERLAND
    • SPARTA PRAGA
    • RENNES
    • CELJE
    • CELTA DE VIGO
    • HOFFENHEIM
    • TORREENSE
    • HAPOEL BE'ER SHEVA
    • NEC
    • LEVSKI SOFÍA
    • BENFICA
    • FERENCVÁROS
    • VIKTORIA PLZEN
    • ARARAT-ARMENIA
    • SALZBURGO
    • ANDERLECHT
    • LECH POZNAN
    • JAGIELLONIA
    • OMONIA
    • BESIKTAS
    • LILLESTROM
    • OFI CRETA
    • Anuncios

  • LAS RIVALES DE LOS EQUIPOS ITALIANOS

    Estos son los rivales de los equipos italianos surgidos del sorteo de Montecarlo (en mayúsculas, los equipos a los que se enfrentarán fuera de casa)

  • EL FORMATO

    La Europa League contará con 36 equipos en la salida: la fase de liga se disputará de septiembre a enero, con ocho partidos para cada uno (cuatro en casa y cuatro fuera) para todos los conjuntos implicados.

    Los ocho primeros clasificados pasan a octavos de final, mientras que entre el noveno y el vigesimocuarto puesto se disputarán los playoffs (cuyos ganadores accederán a octavos de final). Los últimos doce clubes, en cambio, quedan eliminados y no accederán a otras competiciones europeas en esta temporada.

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  • LAS FECHAS DE LA FASE DE LIGA

    Jornada 1: 16/17 de septiembre de 2026
    Jornada 2: 15 de octubre de 2026
    Jornada 3: 22 de octubre de 2026
    Jornada 4: 5 de noviembre de 2026
    Jornada 5: 26 de noviembre de 2026
    Jornada 6: 10 de diciembre de 2026
    Jornada 7: 21 de enero de 2027
    Jornada 8: 28 de enero de 2027

  • PRIMER BOMBO

    Bayer Leverkusen

    Benfica

    JUVENTUS

    MILAN

    Lyon

    AZ Alkmaar

    Olympiacos

    Real Sociedad

    Marsella

  • SEGUNDO BOMBO

    Ferencváros

    Viktoria Plzen

    Union Saint-Gilloise

    Dinamo Zagreb

    Salzburgo

    Celtic de Glasgow

    Sparta Praga

    Rennes

    Anderlecht

  • TERCERA FRANJA

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta de Vigo

  • CUARTO BOMBO

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta Vigoco

  • CÓMO FUNCIONA EL SORTEO

    La fase de liga prevé un grupo único de 36 equipos que han sido divididos en cuatro bombos.

    Cada club, del bombo 1 al bombo 4 en orden descendente, en función de dónde hayan sido ubicados los equipos, verá la extracción aleatoria de su propia bola.

    El posterior emparejamiento, en tiempo real, de los rivales se realizará de manera informatizada, respetando dos criterios básicos: un club no puede jugar contra un equipo del mismo campeonato ni contra más de dos del mismo país.

    El calendario posterior se comunicará antes del domingo 30 de agosto, a través de los canales oficiales de la UEFA

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