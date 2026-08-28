Milan y Juventus son los dos representantes del fútbol italiano que participan en la edición 2026/2027 de la Europa League. Hoy, a las 13:00, en el Grimaldi Forum de Montecarlo, se celebra la ceremonia del sorteo. Juventus y Milan figuran ambos en el bombo 1.
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Sorteo de la Europa League EN DIRECTO: los rivales de Juventus y AC Milan
QUÉ EQUIPOS PARTICIPAN
- BAYER LEVERKUSEN
- JUVENTUS
- MILAN
- LYON
- AZ ALKMAAR
- OLYMPIACOS
- REAL SOCIEDAD
- MARSella
- UNION SAINT-GILLOISE
- DINAMO ZAGREB
- CELTIC
- STURM GRAZ
- CRYSTAL PALACE
- BOURNEMOUTH
- SUNDERLAND
- SPARTA PRAGA
- RENNES
- CELJE
- CELTA DE VIGO
- HOFFENHEIM
- TORREENSE
- HAPOEL BE'ER SHEVA
- NEC
- LEVSKI SOFÍA
- BENFICA
- FERENCVÁROS
- VIKTORIA PLZEN
- ARARAT-ARMENIA
- SALZBURGO
- ANDERLECHT
- LECH POZNAN
- JAGIELLONIA
- OMONIA
- BESIKTAS
- LILLESTROM
- OFI CRETA
LAS RIVALES DE LOS EQUIPOS ITALIANOS
Estos son los rivales de los equipos italianos surgidos del sorteo de Montecarlo (en mayúsculas, los equipos a los que se enfrentarán fuera de casa)
EL FORMATO
La Europa League contará con 36 equipos en la salida: la fase de liga se disputará de septiembre a enero, con ocho partidos para cada uno (cuatro en casa y cuatro fuera) para todos los conjuntos implicados.
Los ocho primeros clasificados pasan a octavos de final, mientras que entre el noveno y el vigesimocuarto puesto se disputarán los playoffs (cuyos ganadores accederán a octavos de final). Los últimos doce clubes, en cambio, quedan eliminados y no accederán a otras competiciones europeas en esta temporada.
LAS FECHAS DE LA FASE DE LIGA
Jornada 1: 16/17 de septiembre de 2026
Jornada 2: 15 de octubre de 2026
Jornada 3: 22 de octubre de 2026
Jornada 4: 5 de noviembre de 2026
Jornada 5: 26 de noviembre de 2026
Jornada 6: 10 de diciembre de 2026
Jornada 7: 21 de enero de 2027
Jornada 8: 28 de enero de 2027
PRIMER BOMBO
Bayer Leverkusen
Benfica
JUVENTUS
MILAN
Lyon
AZ Alkmaar
Olympiacos
Real Sociedad
Marsella
SEGUNDO BOMBO
Ferencváros
Viktoria Plzen
Union Saint-Gilloise
Dinamo Zagreb
Salzburgo
Celtic de Glasgow
Sparta Praga
Rennes
Anderlecht
TERCERA FRANJA
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonia
Celta de Vigo
CUARTO BOMBO
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonia
Celta Vigoco
CÓMO FUNCIONA EL SORTEO
La fase de liga prevé un grupo único de 36 equipos que han sido divididos en cuatro bombos.
Cada club, del bombo 1 al bombo 4 en orden descendente, en función de dónde hayan sido ubicados los equipos, verá la extracción aleatoria de su propia bola.
El posterior emparejamiento, en tiempo real, de los rivales se realizará de manera informatizada, respetando dos criterios básicos: un club no puede jugar contra un equipo del mismo campeonato ni contra más de dos del mismo país.
El calendario posterior se comunicará antes del domingo 30 de agosto, a través de los canales oficiales de la UEFA
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