Sorteo de la Europa League EN DIRECTO: los rivales de Juventus y AC Milan

La fase de liga prevé un grupo único de 36 equipos que han sido divididos en cuatro bombos.

Cada club, del bombo 1 al bombo 4 en orden descendente, en función de dónde hayan sido ubicados los equipos, verá la extracción aleatoria de su propia bola.

El posterior emparejamiento, en tiempo real, de los rivales se realizará de manera informatizada, respetando dos criterios básicos: un club no puede jugar contra un equipo del mismo campeonato ni contra más de dos del mismo país.

El calendario posterior se comunicará antes del domingo 30 de agosto, a través de los canales oficiales de la UEFA