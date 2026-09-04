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Sorteo de la Champions League femenina: el Arsenal se enfrenta al examen del Barcelona mientras Chelsea y Manchester City descubren su destino en la fase de liga
Choque de pesos pesados en la fase de liga
El panorama de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA 2026-27 ha quedado oficialmente definido tras el sorteo celebrado en Nyon. El Arsenal afronta una tarea complicada, ya que ha quedado emparejado con dos potencias vigentes como el Barcelona y el Lyon. El Arsenal, encuadrado en el bombo 1, tendrá que superar un calendario exigente que también incluye partidos contra el Benfica, el Paris FC, el HB Koge y el Inter.
El Barcelona, ampliamente considerado como el equipo a batir en el fútbol europeo, supondrá la prueba definitiva para el Arsenal. El conjunto azulgrana también se enfrentará al Bayern de Múnich, la Roma, el Paris FC, el Servette y el HB Koge.
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Chelsea y Manchester City conocen su destino
El Chelsea, otro peso pesado del Bombo 1, ha quedado emparejado en una serie de enfrentamientos fascinantes. El conjunto londinense se medirá a los gigantes franceses Lyon y Paris Saint-Germain en lo que promete ser una batalla táctica por la supremacía. Su calendario se completa con partidos contra la Roma, el Hacken, el Austria Wien y el OH Leuven.
El City, que quedó encuadrado en el Bombo 3, afronta un camino difícil en la fase de liga. El Manchester City ha sido emparejado con el PSG y el Bayern de Múnich, ambos del primer escalón de cabezas de serie. Además, se enfrentará al Real Madrid y al Hacken, del Bombo 2, junto a duelos con el Austria Wien y el Inter.
Los gigantes continentales se preparan para la batalla
El Lyon, ocho veces campeón de la competición y poseedor del récord, sigue siendo el referente del fútbol francés. Su camino en la fase de liga le llevará a medirse a Chelsea y Arsenal en duelos de gran cartel. El conjunto francés también se enfrentará a Juventus, Hacken, Inter y Servette.
El Bayern también ha conocido a sus seis rivales, lo que deja un choque de gigantes contra el Barcelona y el PSG. Los bávaros también tienen programados partidos ante el Real Madrid, Benfica, Manchester City y Austria Wien. Este calendario en particular es, posiblemente, uno de los más equilibrados y a la vez competitivos, con representantes de las principales ligas de España, Francia e Inglaterra.
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Fuerzas emergentes y esperanzas de clasificarse para las eliminatorias
El Madrid continúa su intento de romper el dominio de la élite establecida, y su sorteo ha dejado muchos puntos de debate. Las Blancas se medirán al PSG y al Bayern, además de enfrentarse al Paris FC, la Roma, el Inter y el City. El conjunto español ha invertido mucho en su plantilla para competir a este nivel, y su capacidad para sumar puntos ante los equipos del Bombo 1 será crucial para su progresión.
La Juventus y la Roma representan los intereses italianos en la competición, y ambas se enfrentarán a una oposición muy exigente. La Juventus jugará contra el Lyon, el PSG, el Benfica, el Hacken, el OH Leuven y el Austria Wien. Mientras, el calendario de la Roma incluye citas con el Barcelona, el Chelsea, el Madrid, el Benfica, el Servette y el OH Leuven.
Con la clasificación final de la liga determinando el camino en las rondas eliminatorias, estos clubes lucharán por cada gol.
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