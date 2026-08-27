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¡Sorteo de la Champions League! El Arsenal se enfrenta al Real Madrid y al Bayern, mientras el Manchester City cae con el PSG
El Arsenal afronta un exigente calendario europeo
El Arsenal ha quedado emparejado con un camino formidable en la fase de liga de la Liga de Campeones tras el sorteo oficial del jueves. El equipo de Mikel Arteta, que fue finalista en la competición de la temporada pasada antes de perder contra el Paris Saint-Germain en los penaltis, debe ahora afrontar un calendario que incluye partidos en casa contra el Real Madrid, 15 veces campeón, y al Bayern de Múnich, gigante de la Bundesliga, a domicilio.
Además de recibir al Real Madrid, 15 veces campeón, el conjunto del norte de Londres también se enfrentará al Borussia Dortmund, al Lille y al Sabah de Azerbaiyán en el Emirates Stadium. El equipo de Arteta tiene además un exigente calendario de viajes, con desplazamientos a Múnich para medirse al Bayern, a Nápoles, al campo del Real Betis y a Praga para enfrentarse al Slavia que completan sus partidos de la fase de liga.
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Manchester City y Aston Villa se preparan para las pruebas ante el PSG
Bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Enzo Maresca, el Manchester City aspira a volver a hacerse un sitio en la escena europea tras unas campañas decepcionantes en las dos últimas temporadas, en las que cayó en octavos de final la temporada pasada y en los play-offs de la fase eliminatoria en 2024-25. El City ha quedado emparejado para recibir al Paris Saint-Germain en lo que promete ser uno de los platos fuertes de la nueva fase de liga. El equipo de Maresca también recibirá al Sporting CP, al Napoli y al AEK Atenas en el Etihad Stadium, además de rendir visita al Barcelona en el Camp Nou, al RB Leipzig, al Lens y al Porto.
El Aston Villa regresa a la Champions League por primera vez desde su impresionante trayectoria en la temporada 2024-25, cuando alcanzó los cuartos de final. El equipo de Unai Emery se prepara para un reencuentro de alto nivel con el Paris Saint-Germain en Villa Park, en una reedición de la reciente Supercopa de la UEFA, en la que el conjunto francés logró una ajustada victoria por 2-1 en Salzburgo gracias a un gol decisivo de Desire Doue. Más allá del gran duelo en casa ante el PSG, el Villa también recibirá al Borussia Dortmund, al Fenerbahce y al Viking en Villa Park, mientras que tendrá exigentes desplazamientos para medirse al Barcelona, al Club Brugge, al Galatasaray y al Slavia Praga.
Liverpool y Manchester United conocen sus caminos continentales
Liverpool, seis veces campeón de Europa, afronta un calendario complicado en su regreso a la máxima competición continental después de caer eliminado en cuartos de final ante el Paris Saint-Germain la temporada pasada. El Liverpool tiene previsto viajar a San Siro para un duelo de altos vuelos contra el Inter, mientras que el Atlético de Madrid de Diego Simeone visitará Merseyside. El equipo de Andoni Iraola también recibirá en Anfield al FC Porto, al Villarreal y al Lens, además de rendir visita al Club Brugge, al Fenerbahce y al conjunto austríaco LASK.
El Manchester United, tres veces campeón de Europa, regresa a la Champions League por primera vez desde la temporada 2023-24, cuando fue eliminado en la fase de grupos bajo el anterior formato de la competición. El equipo de Michael Carrick recibirá al Bayern de Múnich y a la Roma en Old Trafford en dos de los partidos más esperados de la fase inicial, además de viajar para medirse al Atlético de Madrid en la capital española. La campaña europea del United también incluye partidos en casa contra el RB Leipzig y el conjunto azerbaiyano Sabah, además de desplazamientos para enfrentarse al Sporting CP, al Villarreal y al conjunto italiano Como.
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Momentos históricos y fechas del nuevo formato
La edición 2026-27 de la Liga de Campeones destaca por la presencia de cuatro debutantes. El Como italiano, el LASK austríaco, el Viking noruego y el Sabah azerbaiyano están listos para disputar por primera vez la competición propiamente dicha. También se hará historia en el banquillo, ya que la exleyenda del Manchester City Yaya Toure se convertirá en el primer entrenador africano en llevar a un equipo al cuadro principal tras hacerse cargo del conjunto eslovaco Slovan Bratislava.
La acción arrancará del 8 al 10 de septiembre, y las seis primeras jornadas se disputarán hasta diciembre. Tras un breve parón invernal, la fase de liga concluirá con dos últimas jornadas en enero, con final el 27 de enero. Los ocho primeros equipos avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los que terminen entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar una eliminatoria de play-off a doble partido.
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