Sorrentino: «Conozco a Gasperini, me he dado cuenta de que ha habido un indicio de ruptura con la Roma»

En los estudios de la Rai, en el programa «La Domenica Sportiva», Stefano Sorrentino comentó así la situación actual de la Roma y la decisión de Gasperini de no acudir a la rueda de prensa posterior al partido, oficialmente por un problema de voz: «Conozco al entrenador y diría que es una primera señal de que algo no va bien. No digo que sea una ruptura definitiva, pero tampoco le han sentado bien las numerosas críticas recibidas tras la eliminación de la Europa League; creo que el club debe arreglar algo. En el pasado, incluso tras algunas derrotas, hablaba con los periodistas sonriendo y en un ambiente relajado; hoy ha ganado, pero no se ha presentado…».



