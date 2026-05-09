Keyhanfar jugó al fútbol hasta 2019 y llegó a la Oberliga. Durante su etapa como jugador, comenzó a entrenar.

Tras pasar por el SV Gonsenheim y el filial del Mainz 05, en 2020 fichó por el FC Liefering, filial del Red Bull Salzburgo. Después trabajó con Bo Svensson en Mainz y, unos meses, en el Union Berlin. Ya hizo prácticas con Jürgen Klopp. Desde finales de 2024 está sin equipo.

Ahora formará tándem con Dante en la cantera del Bayern. Varios medios coinciden en que el brasileño dirigirá al equipo sub-23 del FCB este verano, iniciando así su carrera como entrenador.