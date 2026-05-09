Este hombre de 41 años conoce bien el puesto de segundo entrenador. Ya lo desempeñó en el Mainz 05 y en el Union Berlin. Se espera que firme con el FCB un contrato hasta 2028.
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¡Sorpresa! Ya se confirmó quién será el segundo entrenador de Dante en el Bayern de Múnich
Keyhanfar jugó al fútbol hasta 2019 y llegó a la Oberliga. Durante su etapa como jugador, comenzó a entrenar.
Tras pasar por el SV Gonsenheim y el filial del Mainz 05, en 2020 fichó por el FC Liefering, filial del Red Bull Salzburgo. Después trabajó con Bo Svensson en Mainz y, unos meses, en el Union Berlin. Ya hizo prácticas con Jürgen Klopp. Desde finales de 2024 está sin equipo.
Ahora formará tándem con Dante en la cantera del Bayern. Varios medios coinciden en que el brasileño dirigirá al equipo sub-23 del FCB este verano, iniciando así su carrera como entrenador.
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Dante jugó tres años en el FC Bayern
A sus 42 años, Dante sigue en activo en el OGC Niza de la Ligue 1. Como defensa central, jugó 133 partidos con el Bayern Múnich entre 2012 y 2015 y ganó tres ligas alemanas, tres Copas DFB y una Liga de Campeones.
Ahora, en el filial sub-23 del campeón alemán, reemplaza a Holger Seitz. El técnico de 51 años dirigió el segundo equipo desde 2020, con una breve pausa, y lo llevó al título de la Regionalliga 2018/19. Ahora asume otro rol en el club.