Según el diario portugués A Bola, Rubén Amorim firmará un contrato de dos años con opción a uno más y ganará 3,5 millones de euros netos por temporada. Amorim se impuso a Matthias Jaissle (Al Ahli) y Oliver Glasner (ex Crystal Palace).
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¡Sorpresa y giro inesperado! El AC Milan tendría nuevo entrenador
La Gazzetta dello Sport informó primero que Glasner y el Milan ya tenían un acuerdo de dos años. Sin embargo, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano lo desmintió, mencionó a Amorim y Jaissle como nuevos candidatos y afirmó que Glasner había «perdido terreno».
Ahora se habla de la contratación de Amorim, lo que ahorraría dinero a su exequipo, el Manchester United, pues aún le deben parte de los 18 millones de su indemnización. Según ESPN, esa cifra bajaría si ficha por el Milan.
Los Red Devils lo ficharon en noviembre de 2024 para sustituir a Erik ten Hag, pero los resultados no llegaron: el United acabó 15.º en la Premier y perdió la final de la Europa League contra el Tottenham. Aun así, Amorim se mantuvo en el cargo. En enero, tras empatar con Leeds y perder con Wolverhampton, fue destituido y reemplazado por Michael Carrick, quien guió al equipo a la Liga de Campeones.
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El AC Milan quiere fichar a Markus Krösche, del Eintracht de Fráncfort.
Ahora Amorim debe enderezar al Milan, un grande acostumbrado al éxito que atraviesa una crisis. Los rossoneri, pese a partir con ventaja, fallaron la clasificación a la Liga de Campeones en la última jornada. Luego llegó una purga: se marcharon el entrenador Massimiliano Allegri, el director general Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el director técnico Geoffrey Moncada.
Desde entonces busca entrenador y director deportivo. Tras la negativa de Ralf Rangnick, el favorito es Markus Krösche, del Eintracht de Fráncfort. Según Calciomercato, el Eintracht Frankfurt pediría entre 7,5 y 10 millones de euros por su fichaje este verano.