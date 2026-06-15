¡Sorpresa y giro inesperado! El AC Milan tendría nuevo entrenador

La Gazzetta dello Sport informó primero que Glasner y el Milan ya tenían un acuerdo de dos años. Sin embargo, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano lo desmintió, mencionó a Amorim y Jaissle como nuevos candidatos y afirmó que Glasner había «perdido terreno».

Ahora se habla de la contratación de Amorim, lo que ahorraría dinero a su exequipo, el Manchester United, pues aún le deben parte de los 18 millones de su indemnización. Según ESPN, esa cifra bajaría si ficha por el Milan.

Los Red Devils lo ficharon en noviembre de 2024 para sustituir a Erik ten Hag, pero los resultados no llegaron: el United acabó 15.º en la Premier y perdió la final de la Europa League contra el Tottenham. Aun así, Amorim se mantuvo en el cargo. En enero, tras empatar con Leeds y perder con Wolverhampton, fue destituido y reemplazado por Michael Carrick, quien guió al equipo a la Liga de Campeones.