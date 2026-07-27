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Sorpresa: ¿qué hay de cierto en la incorporación de Yassine Bounou al Al-Nassr saudí?

Y. Bounou
Al Hilal
Al Nasr FC
1ª División
Marruecos
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Arabia Saudita

Misterio en torno al futuro del pulpo de Marruecos

Una gran incertidumbre rodea el futuro del marroquí Yassine Bounou, guardameta del Al-Hilal, tras las informaciones que lo vinculan con una salida durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Bounou es uno de los porteros árabes más destacados de la historia del fútbol, y ha logrado escribir su nombre con letras de oro con el "líder de Asia" desde su llegada en el verano de 2023, pero el club azul sorprendió a todos al plantearse la salida del marroquí.

El Al-Hilal aspira a aprovechar la plaza de Bounou en la lista local para inscribir a otro jugador extranjero en el tercio ofensivo, y contar con el portero marroquí únicamente en la élite de Asia, algo que ha llevado a este último a pedir su salida del club, ya que no acepta el papel de segundo hombre.


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    La verdad sobre las negociaciones de Bono con el Al-Nassr

    Las últimas horas fueron testigo de la aparición de algunos informes a través de las plataformas de redes sociales, así como de la elaboración por parte de algunos aficionados del Al-Nassr de varios diseños del portero marroquí con la camiseta del club saudí de la capital, lo que provocó un estado de controversia.

    Algunos creyeron que Bono ya había mantenido negociaciones con el Al-Nassr, pero la realidad es que se trata de meras especulaciones sin ningún fundamento, sobre todo porque el internacional marroquí está ligado por contrato con "el líder".


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    ¿Se marchará Bono del Al Hilal?

    Hasta el momento el panorama no está del todo claro, ya que el técnico italiano Simone Inzaghi está abierto a la idea de inscribir a Bono en la lista asiática, pero choca con el deseo del guardameta marroquí.

    Asimismo, la directiva del club no quiere que estalle la crisis y desea aprovechar todas las herramientas que impulsen al Al-Hilal a conquistar todos los títulos.

    Lee también: Callejón sin salida y condiciones: ¿cederá el Al-Hilal a las peticiones de Benzema?

    Por el momento, la directiva trata de convencer a Bono de aceptar participar únicamente en Asia por el bien del equipo, y de contar con Mohammed Al-Owais en las competiciones locales.

    Pero si Bono sigue rechazando esta idea, el asunto podría acabar con la salida de la leyenda de Marruecos del Al-Hilal en el mercado de fichajes actual.


  • ¿Qué ha ofrecido Bono con el Al-Hilal?

    Bono se incorporó a las filas del Al Hilal en el verano de 2023, procedente del Sevilla español, a cambio de 21 millones de euros, y disputó 128 partidos en las distintas competiciones nacionales y continentales.

    Bono dejó su portería a cero en 51 partidos, encajó 116 goles y contribuyó a la conquista de 5 títulos nacionales.

    Los títulos que Bono logró con el Al Hilal son la Liga Roshn de Profesionales (1), la Copa del Rey (2) y la Supercopa nacional (2).


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