Una gran incertidumbre rodea el futuro del marroquí Yassine Bounou, guardameta del Al-Hilal, tras las informaciones que lo vinculan con una salida durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Bounou es uno de los porteros árabes más destacados de la historia del fútbol, y ha logrado escribir su nombre con letras de oro con el "líder de Asia" desde su llegada en el verano de 2023, pero el club azul sorprendió a todos al plantearse la salida del marroquí.

El Al-Hilal aspira a aprovechar la plaza de Bounou en la lista local para inscribir a otro jugador extranjero en el tercio ofensivo, y contar con el portero marroquí únicamente en la élite de Asia, algo que ha llevado a este último a pedir su salida del club, ya que no acepta el papel de segundo hombre.



