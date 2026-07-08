Todo empezó cuando el Newcastle United consultó de nuevo a finales de junio. Ya habían recibido una negativa en primavera. Como Sabrina El Mala no quiere negociar ahora, los ingleses hablaron directamente con la directiva del Colonia para sondear su disposición a fichar. La respuesta fue clara: este verano no habrá fichaje en Inglaterra.
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¡Sorpresa! La madre de Said El Mala habría acabado con la negociación del traspaso
Solo si llegara una oferta de un club de élite internacional de primer nivel, la familia se lo pensaría. Internamente, los responsables del club de la Bundesliga incluyen en esta categoría a equipos como Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool o Aston Villa.
Como de momento no hay propuestas firmes de ese nivel, todo indica que seguirá un año más en Renania. Ni siquiera el Brighton & Hove Albion, hasta ahora la opción más mencionada por el entorno de El-Mala, logrará convencerlo en su último intento. Aunque el técnico Fabian Hürzeler quiere aprovechar su relación personal con el jugador de 19 años, las posibilidades del equipo inglés siguen siendo escasas.
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¿Cuál es el límite de tolerancia del 1. FC Köln con respecto a Said El Mala?
El límite del Colonia es de 50 millones, bonificaciones incluidas. Esa cifra haría de «El Mala» la salida más cara del club.
Su fichaje por el FC Brentford, muy avanzado en junio y con esa cifra sobre la mesa, se frustró en el último momento. Tras el rechazo del Colonia, el Newcastle se replegó y fichó a Bazoumana Touré, procedente del TSG Hoffenheim, por una cantidad similar.
El futuro de Said El Mala: el Colonia no tiene por qué venderlo
El 1. FC Köln está en una posición negociadora cómoda. Gracias al traspaso ya cerrado del extremo Jakub Kaminski al Benfica de Lisboa por 17 millones de euros, en esta ventana de fichajes no hay necesidad económica de vender a otros jugadores clave.
Además, el contrato de El Malas vence en 2030 y no tiene cláusula de rescisión, por lo que el club marca las condiciones. Su salario, de algo más de un millón de euros, también es bajo para su nivel.
Por ello, el club lo incluye en sus planes para la próxima temporada. En la 2025/26 marcó 18 goles en 34 partidos de liga.
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