Solo si llegara una oferta de un club de élite internacional de primer nivel, la familia se lo pensaría. Internamente, los responsables del club de la Bundesliga incluyen en esta categoría a equipos como Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool o Aston Villa.

Como de momento no hay propuestas firmes de ese nivel, todo indica que seguirá un año más en Renania. Ni siquiera el Brighton & Hove Albion, hasta ahora la opción más mencionada por el entorno de El-Mala, logrará convencerlo en su último intento. Aunque el técnico Fabian Hürzeler quiere aprovechar su relación personal con el jugador de 19 años, las posibilidades del equipo inglés siguen siendo escasas.