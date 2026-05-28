¡Sorpresa: la estrella del Leverkusen casi fichó por el Bayern Múnich!

El exagente de jugadores Lars-Wilhelm Baumgarten confirmó en una entrevista con Christian Falk, responsable de fútbol del diario *Bild*, que Rolfes estaba «en camino» de fichar por el Múnich y que las negociaciones estaban muy avanzadas.

El entonces entrenador, Jupp Heynckes, deseaba que el excentrocampista tuviera un papel relevante en la plantilla y, al parecer, impulsó su fichaje.