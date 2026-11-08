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Sorpresa entre bastidores al comunicarle la decisión: la primera reacción de Hossam Hassan tras su destitución

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Mostafa Abu Zahra, miembro de la junta directiva de la Federación Egipcia de Fútbol, expresó su reconocimiento por lo que aportó el director técnico de la selección de Egipto, Hossam Hassan, y su cuerpo técnico durante el periodo en el que asumieron la responsabilidad, y reveló los entresijos de su destitución como entrenador de Egipto.

La Federación Egipcia de Fútbol decidió destituir a Hossam Hassan ayer, sábado, y nombrar a Ali Maher en su lugar, antes del inicio de la concentración de noviembre, y ello apenas unos dos meses después de haber renovado su contrato hasta 2030.

Aseguró que la selección egipcia vivió momentos felices bajo la dirección de Hossam Hassan, y también elogió lo que logró durante el Mundial.

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  • "No estamos desconectados de la opinión pública"

    Abu Zahra explicó, en declaraciones al programa Al Hikaya a través de MBC Egipto, que la decisión de prescindir del cuerpo técnico se tomó tras evaluar las circunstancias que lo rodearon en el último periodo y el posible impacto que estas podrían tener sobre su estabilidad, subrayando que la Federación no ignora las opiniones de la afición ni las reacciones de la calle deportiva.

    Y añadió: "No estamos al margen de la opinión pública ni de la afición del fútbol, y después de analizar durante nuestra reunión las circunstancias que lo rodeaban y el ambiente que vivió el capitán Hossam Hassan durante los últimos días, así como su grado de influencia en el entorno de la selección, decidimos agradecerle y nombrar a Ali Maher como director técnico de la selección de Egipto".

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  • Entretelones de la notificación de la destitución: la respuesta de Hossam y la cláusula de penalización

    Abú Zahra desveló una sorpresa sobre la forma en que se le comunicó al anterior director técnico la decisión de su destitución, ya que la noticia le llegó a través del director administrativo de la selección, sin ningún contacto por parte del presidente ni de los miembros de la junta directiva de la Federación de Fútbol.

    Y explicó: "Mustafa Azzam, secretario general de la Federación de Fútbol, se encargó de contactar con el director administrativo de la selección e informarle de la decisión de la junta directiva, antes de que este último trasladara la noticia a Hossam Hassan y a su cuerpo técnico".

    Según el relato del miembro de la junta directiva, Hossam Hassan no manifestó ninguna objeción ni reacción emocional al conocer el fin de su misión, sino que aceptó el asunto con calma, limitándose a decir: "Es el destino que Dios ha dispuesto y lo que Él quiso hacer", para después desear suerte a la selección durante el próximo periodo.

    En el plano contractual, Abú Zahra subrayó que la Federación no excederá las obligaciones estipuladas en el contrato del entrenador, aclarando que el acuerdo incluye una cláusula de penalización y disposiciones concretas que regulan la liquidación de los derechos económicos derivados de la rescisión del contrato, y que la junta tratará el expediente conforme a lo acordado.

    Por otra parte, la Federación de Fútbol no pretende limitar el final de la relación de Hossam Hassan con la selección a una liquidación contractual, ya que Abú Zahra reveló la intención de celebrar una reunión de la junta directiva durante la próxima semana para estudiar las medidas adecuadas de cara a homenajear al entrenador y a su cuerpo técnico auxiliar, en reconocimiento a lo que aportaron durante el periodo en que asumieron la responsabilidad.

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