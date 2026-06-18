¡Sorpresa en la selección alemana: Julian Nagelsmann considera un papel inusual para Leroy Sané!

Reif admite que deben adaptarse a las fortalezas del rival. Sobre la línea de cinco, aclaró: «Las posiciones deben ser flexibles y Sané tendrá que retrasarse más ante Costa de Marfil. Creo que jugará desde el principio. Por los nombres, creo que será la misma alineación que contra Curazao. Creo que eso también tiene sentido».

Para Sané, el sábado hay más en juego que un nuevo rol táctico. Ante Curazao, el jugador de 30 años quedó a la sombra de sus compañeros de ataque y, pese a varias ocasiones, no marcó, lo que le valió duras críticas.

Por eso, Reif considera que el delantero se encuentra ya en una encrucijada del torneo. «Para Sané este es un partido decisivo. Si no rinde, a Nagelsmann se le acabarán los argumentos y entonces habrá que plantearse recurrir a Leweling, Undav u otras alternativas», afirmó.