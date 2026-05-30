¿Sorpresa en la plantilla del Bayern o traspaso? Cuatro clubes de la Bundesliga quieren a Arijon Ibrahimovic

El joven, cuyo contrato con el Bayern Munich vence en 2027, progresó mucho la temporada pasada en el Heidenheim, aunque no evitó el descenso con el equipo de Frank Schmidt. En 34 partidos con el FCH marcó dos goles y dio cinco asistencias, entre ellas la del 3-3 ante el Bayern en la jornada 32.

«La pretemporada con Frank Schmidt ya me puso físicamente a un muy buen nivel, lo que me permitió sacar aún más partido a mis cualidades individuales», declaró Ibrahimovic a Transfermarkt. «Eso ha hecho que mi juego sea aún más completo. Para mí era importante de antemano tener muchos minutos de juego para poder demostrar mi valía. Lo he conseguido y, por eso, creo que ha sido un año muy bueno para mí».