Tras superar una larga lesión, Prömel se ganó un lugar en el Hoffenheim al inicio de la temporada con sólidas actuaciones como suplente. Desde otoño ha sido titular en la mayoría de los partidos y ha contribuido de forma decisiva a la gran campaña del TSG, actualmente sexto. Recientemente, Maximilian Beier, del Dortmund, no convocado para los partidos internacionales de marzo, declaró en la FAZ que su compañero en el BVB, Waldemar Anton, y Prömel «pasan un poco desapercibidos y no reciben el reconocimiento que realmente se merecen».

Prömel solo ha sido convocado una vez con la absoluta: en noviembre de 2023, cuando Nagelsmann lo llamó para los amistosos contra Turquía (2-3) y Austria (0-2), aunque no llegó a debutar.

Sin embargo, su convocatoria para el Mundial sería una sorpresa, pues no ha sido tenido en cuenta en los últimos dos años y medio. Además, Nagelsmann ya advirtió que no planea realizar muchos cambios en la lista para los amistosos contra Suiza (4-3) y Ghana (2-1) de finales de marzo, con la mira puesta en la Copa del Mundo de este verano.