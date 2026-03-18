Según informa el periódico muniqués «tz», Filip Pavlic formará parte por primera vez de la plantilla del entrenador Vincent Kompany, por lo que este prometedor defensa central de 16 años podría incluso debutar. Lo mismo se aplica a Vincent Manuba y Deniz Ofli.
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¿Sorpresa en la convocatoria del FC Bayern de Múnich? Hasta tres jóvenes promesas podrían debutar contra el Atalanta de Bérgamo
Pavlic se sumaría a una serie de jóvenes que han debutado esta temporada bajo las órdenes de Kompany. Hace unas semanas, Maycon Cardozo ya tuvo la oportunidad de debutar como profesional en el partido de la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach.
Pavlic fichó en 2019 por la cantera del campeón alemán, procedente del SV Waldperlach, y ha jugado esta temporada con el equipo sub-17 del Bayern. Además, ha disputado un partido en la UEFA Youth League.
- (C)Getty Images
La cuestión del portero parece estar resuelta: el FC Bayern debe compensar numerosas bajas
Leonard Prescott es otro jugador de 16 años que figura en la convocatoria del Múnich y del que, en los últimos días, incluso se ha hablado como posible titular. Sin embargo, el portero Jonas Urbig parece haberse recuperado a tiempo de la conmoción cerebral que sufrió en el partido de ida en Bérgamo y está listo para jugar.
Por su parte, Manuel Neuer (rotura fibrilar) y Sven Ulreich (rotura de un haz muscular en los aductores) causan baja por lesión. Además, Kompany no podrá contar, entre otros, con Alphonso Davies (distensión), Hiroki Ito (desgarro fibrilar), Joshua Kimmich, Michael Olise (ambos sancionados por acumulación de tarjetas amarillas), Wisdom Mike (lesión en el tendón) y David Santos Daiber (lesión muscular).
En la defensa central, es probable que sean titulares Jonathan Tah y Min-Jae Kim, mientras que Dayot Upamecano y Konrad Laimer se quedarán en el banquillo debido a la amenaza de una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. «Por el momento, es una consideración lógica», declaró Kompany al respecto el martes en una rueda de prensa.
¿El debut contra el Atalanta de Bérgamo?
Así pues, si surgiera la necesidad, Kompany podría dar entrada a Pavlic en sustitución de Kim o Tah. Un riesgo que el belga se puede permitir perfectamente. Al fin y al cabo, tras el 6-1 de la semana pasada, el Bayern ya tiene prácticamente asegurada su clasificación para la siguiente ronda.
Mientras tanto, Ofli (18 años, lateral izquierdo) y Manuba (20 años, lateral derecho) podrían debutar en las posiciones de laterales. Probablemente serán titulares Josip Stanisic en el lateral derecho y Tom Bischof en el izquierdo.
- Alineación prevista del FC Bayern: Urbig - Stanisic, Tah, M.-J. Kim, Bischof - Goretzka, Pavlovic - Karl, Gnabry, Luis Díaz - Kane
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha Hora Partido Miércoles, 18 de marzo 21:00 FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones) Sábado, 21 de marzo 15:30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)