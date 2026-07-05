Tras levantarse la suspensión, el presidente Donald Trump agradeció a la FIFA por «hacer lo correcto y reparar una gran injusticia», según publicó en Truth Social. Antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había criticado la expulsión. «Les han tratado de forma detestable», declaró en la sala de prensa de la Casa Blanca.

Balogun fue expulsado en el minuto 64 del partido contra Bosnia y Herzegovina por pisar, de forma involuntaria, el tobillo de Tarik Muharemovic. Recibió un partido de sanción, pero el artículo 27 del Reglamento Disciplinario de la FIFA permite suspenderla de forma condicional.

Cristiano Ronaldo se benefició de esta medida: en noviembre fue expulsado contra Irlanda por un codazo a Dara O'Shea, recibió tres partidos de sanción pero solo cumplió uno, y los otros dos quedaron en suspenso por un año.