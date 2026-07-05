¡Sorpresa en el Mundial! La FIFA levanta la roja al joven estrella de EE. UU. para el partido contra Bélgica

Balogun fue expulsado ante Bosnia-Herzegovina (min. 64) por pisar sin intención el tobillo de Tarik Muharemovic y recibió un partido de sanción. Según el artículo 27 del Reglamento Disciplinario de la FIFA, esa sanción puede suspenderse de forma condicional.

Cristiano Ronaldo se benefició de esta medida: en noviembre fue expulsado contra Irlanda por un codazo a Dara O'Shea. La FIFA le sancionó con tres partidos, pero solo cumplió uno; los otros dos quedaron en suspenso por un año.