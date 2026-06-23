Según «Sport Bild», Eberl contactó al entorno del jugador para expresar que el joven de 25 años es un «jugador muy interesante».
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¿Sorpresa en el mercado de fichajes del FC Bayern? Max Eberl habría contactado a la estrella del BVB, Felix Nmecha
El FC Bayern se une a la lista de clubes que quieren fichar a Nmecha. El jugador brilla con la selección alemana en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Fue clave en los triunfos ante Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1).
Su rendimiento ha despertado el interés de varios clubes. Desde hace meses se rumorea que el Real Madrid, donde el nuevo entrenador, José Mourinho, lo admira, sigue sus pasos. Sin embargo, según Sport Bild, Manchester City, Manchester United y Liverpool también lo siguen, atraídos por su formación en la cantera citizen y su condición de jugador local.
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Felix Nmecha tiene contrato con el BVB hasta 2030
El jugador no descarta marcharse este verano, pero el BVB cuenta con él. Dortmund maneja la situación: Nmecha renovó hace pocos meses hasta 2030.
Su cláusula de rescisión, fijada en 80 millones de euros, no podrá activarse hasta 2027. Para un traspaso este verano, el club pide al menos 120 millones.
En 2023, el Dortmund pagó al Wolfsburgo unos 30 millones por él, pero las lesiones le impidieron adaptarse y muchos lo vieron como un fichaje fallido. Además, su fichaje generó escepticismo entre la afición, pues el jugador, evangélico practicante, había publicado contenidos homófobos y transfóbicos en redes y lideraba el grupo «Ballers in God», lo que despertó recelos.
El club, a través de su presidente Aki Watzke, tuvo que aclarar que el jugador respeta a todas las personas sin importar su raza, religión u orientación sexual.
En lo deportivo, la pasada temporada fue positiva: el BVB acabó subcampeón y se clasificó para la Champions, y Nmecha aportó cinco goles y tres asistencias en 42 partidos.
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El FC Bayern no necesita cubrir de inmediato la posición de Felix Nmecha.
No es descabellado que el Bayern se interese por un jugador alemán con potencial de talla mundial. Sin embargo, dada la situación actual, cabe preguntarse si tiene sentido fichar a una figura destacada para el centro del campo defensivo. Es cierto que Leon Goretzka se irá el 30 de junio, pero el Bayern ya tiene como pareja defensiva a Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic, con Tom Bischof como suplente de talento.
Konrad Laimer también puede ayudar si hace falta, y se espera que el recién incorporado Noel Aseko, fichado de nuevo al Hannover 96, se consolide en la primera plantilla. Además, Bara Sapoko Ndiaye, que jugó el Mundial con Senegal, cuenta con gran valoración interna.
Además, el club está a punto de fichar a Nathaniel Brown (23, Eintracht Frankfurt) e Ismael Saibari (25, PSV), por más de 100 millones en conjunto.
Según Sport Bild, es «poco probable» que el FCB fiche a Nmecha este verano, aunque ya ha llamado la atención del líder de la Bundesliga.
Las ventas récord del BVB
Jugadores Posición Vendido a Año Cantidad del traspaso Ousmane Dembélé Delantero FC Barcelona 2017 148 millones de euros Jude Bellingham Centrocampista Real Madrid 2023 127 millones de euros Jadon Sancho Delantero Manchester United 2022 85 millones de euros Christian Pulisic Delantero Chelsea FC 2018 64 millones de euros Pierre-Emerick Aubameyang Delantero FC Arsenal 2023 63,75 millones de euros