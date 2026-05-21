Según «Absolut Bayern», Guerreiro, de 32 años, podría retirarse. De momento solo deja la puerta abierta. Poco se sabe sobre su futuro tras dejar al campeón alemán.
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¡Sorpresa en el FC Bayern! Un jugador podría retirarse de forma repentina
Al anunciar su salida al terminar su contrato en marzo, se especuló con un regreso de Guerreiro a Portugal. A mediados de mayo, Sport Bild informó que el Benfica de Lisboa estaba muy interesado en ficharlo y que el jugador de 32 años valoraba la opción.
Para el internacional luso en 65 ocasiones sería su primera experiencia profesional en Portugal. Guerreiro, nacido y criado en Francia, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Blanc-Mesnil SF y llegó a Múnich tras pasar por el INF Clairefontaine, el SM Caen, el FC Lorient y el Borussia Dortmund.
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Raphael Guerreiro sufrió frecuentes lesiones musculares en el FC Bayern y el BVB.
Sin embargo, las lesiones podrían llevar a Guerreiro a plantearse el retiro. Esta temporada ya ha sufrido cuatro lesiones, y en el BVB también padeció continuos problemas musculares.
Llegó al Bayern en 2023, fichaje gratis del Dortmund pedido por Tuchel, y aunque jugó con relativa frecuencia, nunca fue titular fijo ni alcanzó el nivel que mostró en su mejor etapa en Alemania.
Pese a ello, el director deportivo, Max Eberl, destacó sus cualidades y su carácter al anunciar que no renovaría su contrato: «Siempre se podía confiar en Rapha sobre el terreno de juego; además, personas como él enriquecen cualquier vestuario». Vincent Kompany también se mostró satisfecho con él. «Tengo a un gran jugador, un profesional fantástico. Alguien que siempre ayuda al equipo», afirmó el belga en diciembre pasado.
Raphael Guerreiro: datos de rendimiento y estadísticas en el FC Bayern y el BVB
Club Partidos Goles Asistencias FC Bayern 94 14 8 Borussia Dortmund 224 40 50