Al anunciar su salida al terminar su contrato en marzo, se especuló con un regreso de Guerreiro a Portugal. A mediados de mayo, Sport Bild informó que el Benfica de Lisboa estaba muy interesado en ficharlo y que el jugador de 32 años valoraba la opción.

Para el internacional luso en 65 ocasiones sería su primera experiencia profesional en Portugal. Guerreiro, nacido y criado en Francia, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Blanc-Mesnil SF y llegó a Múnich tras pasar por el INF Clairefontaine, el SM Caen, el FC Lorient y el Borussia Dortmund.