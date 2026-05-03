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Sorpresa: el Manchester United quiere fichar a un delantero holandés que no jugaba en el Aston Villa y se fue en enero
Los Red Devils acechan al exjugador del Villa.
Según informes, el United es uno de los tres grandes de la Premier League que siguen de cerca la situación de Malen en la Roma. El delantero de 27 años ha marcado 11 goles en 14 partidos desde que llegó cedido en enero.
Según el Corriere dello Sport, la Roma tiene una opción de compra de entre 25 y 30 millones de euros, pero United, Chelsea y Newcastle ya se preparan para pujar por él.
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Emery explica las dificultades del Villa
Aunque Malen es ahora uno de los delanteros más comentados de Europa, su etapa con Emery en Villa Park fue discreta. Al hablar de su marcha y posterior éxito, el entrenador del Villa admitió esta semana que la presencia de Ollie Watkins dificultó que el holandés encontrara su ritmo en el club.
“Es una cesión con opción de compra que la Roma ejercerá por sus buenos resultados. Me alegro mucho por él, es un gran chico y un gran jugador. Aquí competía con Watkins y jugaba menos de lo que merecía. A veces actuaba junto a él, pero ahora ha encontrado su sitio en la Roma, ha jugado todos los partidos y marca goles. Me alegro mucho por él, es un gran chico y espero que siga así», concluyó Emery.
La firme postura del Roma respecto a un traspaso definitivo
Pese al interés de la Premier League, la Roma quiere conservar a su estrella. Según medios italianos, la familia Friedkin llegará esta semana a Roma para aprobar el traspaso definitivo y activar la cláusula de compra con el Villa.
Se estima que su valor ya duplica los 26 millones de libras iniciales. Sus goles mantienen a la Roma sexta, a pocos puntos de Juventus y Como, con solo cuatro jornadas por disputarse.
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Vínculos sorprendentes en medio del gran gasto del United
El interés por Old Trafford sorprende, pues el United ya invirtió 193 millones de libras (263 millones de dólares) en su ataque el pasado verano. Bryan Mbeumo y Matheus Cunha —clave en la lucha por la Liga de Campeones— y el esloveno Benjamin Sesko llegaron por esa cifra.
Con Cunha recién incorporado a los entrenamientos de cara al crucial enfrentamiento contra el Liverpool, las opciones ofensivas del United ya parecen sólidas. Sin embargo, el atractivo de un rematador letal como Malen, que ha demostrado que puede destacar como delantero titular en una de las principales ligas europeas, podría resultar demasiado tentador para los Red Devils, que buscan reforzar su plantilla de cara a una competición europea de mayor nivel el año que viene.