Ezri Konsa ofreció una valoración sincera tras sufrir su primera derrota con la camiseta del Arsenal, después de que el Brighton & Hove Albion lograra una convincente victoria por 3-0 en el Amex Stadium. En el día en que el Brighton lució camisetas conmemorativas para celebrar su 125.º aniversario, el conjunto local puso fin al arranque de temporada de siete victorias del Arsenal.

El resultado supuso la derrota liguera más abultada del Arsenal desde mayo de 2023, cuando el Brighton firmó un marcador idéntico en el Emirates Stadium.

A pesar de completar un exigente tramo de cuatro partidos consecutivos a domicilio en menos de dos semanas, Konsa insistió en que el cansancio por el calendario no puede justificar la actuación.