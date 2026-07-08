En los octavos de final del Mundial entre Marruecos y Canadá, Ismael Saibari se lesionó y salió a los 22 minutos. Se temió que el nuevo fichaje del Bayern Múnich se perdiera el torneo. Sin embargo, según el medio marroquí Almountakhab, el delantero podría jugar contra Francia en cuartos.
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¿Sorpresa contra Francia? Saibari, nuevo fichaje del Bayern, podría volver antes de lo esperado
Las imágenes muestran que Saibari ya había subido al avión con sus compañeros antes del partido del jueves. Según Almountakhab, el jugador de 25 años viaja con el equipo no solo para apoyar, sino con la intención de volver a jugar.
Se trata solo de un leve tirón muscular, confirmaron los médicos tras una segunda resonancia, y su recuperación avanza rápido gracias a un programa especial de rehabilitación.
- Getty Images Sport
Lesión temprana ante Canadá: la reacción de Saibari lo decía todo
Saibari sufrió problemas musculares el sábado ante Canadá. Tras quince minutos de juego se tocó repetidamente la parte posterior del muslo, sin que se apreciara una acción rival.
Recibió atención médica en el campo y, visiblemente abatido, se cubrió el rostro con la camiseta, lo que hizo temer una lesión grave.
Pese a su baja, Marruecos venció 3-0 al anfitrión y se convirtió en el primer equipo africano que alcanza por segunda vez consecutiva los cuartos de final de un Mundial. En 2022, en Catar, quedó cuarto.
- AFP
Saibari brilla en el Mundial; el FCB se rascará el bolsillo
En el torneo actual, Saibari ha sido clave para su equipo. El delantero, titular en la delantera central hasta su lesión, marcó tres goles en cinco partidos. Abrió el marcador en el partido inaugural contra Brasil.
Tras el Mundial se unirá al Bayern, que ya lo fichó por 55 millones de euros hasta 2031.
El técnico del FCB, Vincent Kompany, podrá usarlo como suplente de Kane en punta, creador de juego o extremo.
«Estamos muy contentos de haber fichado para el FC Bayern a Ismael Saibari, uno de los jugadores ofensivos más prometedores de este Mundial», declaró el director deportivo Max Eberl.
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