Las imágenes muestran que Saibari ya había subido al avión con sus compañeros antes del partido del jueves. Según Almountakhab, el jugador de 25 años viaja con el equipo no solo para apoyar, sino con la intención de volver a jugar.

Se trata solo de un leve tirón muscular, confirmaron los médicos tras una segunda resonancia, y su recuperación avanza rápido gracias a un programa especial de rehabilitación.