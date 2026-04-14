Es probable que El Mala sea vendido en verano, pero que el comprador lo ceda al FC por un año. Chelsea y Brighton son los más interesados.

En Colonia, según Express, están «totalmente tranquilos»: El Mala tiene contrato con el 13.º de la Bundesliga hasta 2030 y no hay cláusula de rescisión. Recientemente, el director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, afirmó que aún no hay ofertas serias por el internacional sub-21 alemán y recordó que «¡la iniciativa está en manos del 1. FC Köln!».

Con este modelo, El Mala seguiría un año más en su entorno habitual antes de dar el salto, siempre que el FC se mantenga en Primera.