Al cuarto de hora, Saibari mostró problemas musculares sin intervención del rival. El delantero se tocó varias veces la parte posterior del muslo y, a mitad de la primera parte, tuvo que dejar el campo.

Antes de ser sustituido en el 22, recibió atención médica y se cubrió el rostro con la camiseta, señales de que el jugador de 25 años podría temer una lesión grave que le impida seguir en el torneo si Marruecos avanza. Por ahora se desconoce el diagnóstico, que se conocerá en las próximas horas.

Hasta ahora, el delantero había sido clave para Marruecos en el Mundial de Norteamérica, con tres goles en cinco partidos, incluido el 1-1 ante Brasil en el debut.



