Según el periodista David Ornstein en el podcast The Athletic FC, el actual campeón de Inglaterra quiere conservar a Slot aunque no se clasifique para la Liga de Campeones.
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¿Sorpresa con Arne Slot? Se revelan los supuestos planes del Liverpool FC para el puesto de entrenador
En las últimas semanas, el ambiente en Anfield Road se había vuelto irrespirable para Slot. Tras la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, se reforzó el pronóstico de que el neerlandés podría ser destituido al final de la decepcionante temporada. Tras la derrota 0-4 ante el Manchester City en la FA Cup, el Daily Mail tituló: «Slot camina sonámbulo hacia el despido».
Sin embargo, según Ornstein, pese a los malos resultados, los responsables de Anfield mantienen su confianza en Slot, cuyo contrato vence en 2027, y seguirán apostando por él, con o sin clasificación para la Champions.
La Premier League ya tiene garantizada una quinta plaza para la próxima Liga de Campeones, así que el actual quinto puesto podría bastar; no obstante, solo cuatro puntos separan a los Reds del sexto, el Chelsea. El calendario es complicado: el domingo llega el derbi ante el Everton, luego vendrá el Crystal Palace, y después tres rivales directos: Manchester United (fuera), Chelsea (en casa) y Aston Villa (fuera). En la última jornada les aguarda el FC Brentford, séptimo, que quizá aún aspire a Europa.
- AFP
Arne Slot, duramente criticado tras la eliminación del Liverpool ante el PSG
Slot llegó al Liverpool en 2024 tras la salida de Jürgen Klopp. En su primera temporada ganó la liga y empezó la segunda con cinco victorias seguidas.
Sin embargo, los problemas se acumularon y la defensa del título en la Premier se descartó pronto. Tras caer eliminado de la EFL Cup y, después de la debacle ante el City, de la FA Cup, la única esperanza de título quedaba en la Liga de Campeones.
En cuartos de final contra el PSG, dos derrotas por 0-2 sentenciaron la eliminatoria y, tras el partido de vuelta, Slot recibió duras críticas por su once. Sorprendió la inclusión del delantero Alexander Isak, recién recuperado de una lesión de tres meses, mientras Mohamed Salah y Cody Gakpo esperaban en el banquillo.
El técnico argumentó que prefirió reservarlo para una eventual prórroga, pues el sueco, recién recuperado de una larga lesión, podría haber sufrido un bajón físico. «Dejarle 45 minutos y valorar en el descanso si añadía cinco o diez más era una opción», admitió Slot, que reemplazó a Isak —prácticamente desaparecido— por Gakpo en la segunda parte.
El exjugador del Liverpool Dietmar Hamann criticó la decisión: «Si Isak lleva tres meses sin jugar y luego se mide al mejor equipo de Europa, es el momento de hacerlo. Y Slot no le da minutos por si no aguanta la prórroga. Tengo que decir con toda sinceridad: le tenía un gran respeto a este hombre, pero nunca había oído algo así», se quejó Hamann en Sky y añadió: «No sé si ha habido algo así alguna vez. Probablemente sí, pero no en la Liga de Campeones».
El calendario restante del Liverpool FC
Jornada
Rival
33
FC Everton (A)
34
Crystal Palace (C)
35
Manchester United (F)
36
FC Chelsea (L)
37
Aston Villa (F)
38
FC Brentford (local)