En declaraciones a talkSPORT, el exinternacional escocés Ally McCoist admitió que los vigentes campeones son actualmente la referencia para el resto de la liga. "Arsenal, creo que en este momento sería mi favorito, por poco, al inicio del torneo", dijo. "Creo que hay mejoría en Liverpool, mejoría en Manchester United. United obviamente también tiene que pensar en el fútbol europeo, pero creo que será interesante verlo".

El exdelantero de Escocia señaló que, aunque Manchester City sigue siendo una amenaza, la ausencia de Pep Guardiola genera incertidumbre. "Manchester City, no lo sabemos sin Pep, pero me pareció que Rodri estuvo enorme, sobresaliente en el Mundial", añadió. "Me pareció que volvió a su mejor nivel. Me pareció inmenso. Así que es vital, absolutamente vital.

"Sabemos lo difícil que es defender el título de liga, pero creo que Arsenal no es en absoluto una certeza, aunque probablemente lo pondría empezando como favorito".