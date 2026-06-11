El foco está en Alexander Sørloth, delantero noruego de 1995. Hay un acuerdo verbal preliminar con el jugador, pero aún se negocia con el Atlético de Madrid, que lo valora en 30 millones de euros. Aún no hay oferta oficial, pero las negociaciones continúan y las partes se reunirán incluso durante el Mundial, en el que participará el exjugador del Villarreal. El otro nombre destacado es Randal Kolo Muani (1998), que volvió al PSG tras su cesión al Tottenham pero no entra en los planes de Luis Enrique. El jugador quiere volver a la Juve, donde se sintió muy cómodo en la segunda parte de la temporada 2024725; el principal obstáculo es alcanzar un acuerdo con el PSG, que lo valora en 40 millones de euros y solo busca una solución definitiva. La Juve ya lo intentó el verano pasado, pero el club francés no cedió y acabó cediéndolo al Tottenham sin opción de compra.



