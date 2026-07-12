Noruega, eliminada por Inglaterra en cuartos tras vencer a Brasil en octavos, cerrará este Mundial con buen sabor. La selección nórdica, liderada por un imparable Erling Haaland —autor de 7 goles—, fue la gran revelación. Sin embargo, Alexander Sorloth decepcionó: no marcó y vio reducido su valor de mercado.
La imagen que resume su torneo se vio en la primera parte del Noruega-Inglaterra (1-2): con 1-0 a favor, Sorloth y Haaland se plantaron en un «dos contra uno» ante John Stones y la portería de Jordan Pickford. El balón está en los pies de Sorloth, quien, en lugar de pasárselo a Haaland, completamente desmarcado, duda y luego intenta un disparo con la izquierda que es bloqueado por la defensa inglesa. Haaland se queja y mira a su compañero con ojos de fuego. Quién sabe qué habría pasado si Noruega hubiera marcado el 2-0...